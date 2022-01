Tunisie: NEWS | Hedhli rejoint Marchand

Le milieu trentenaire opte pour le Croissant Sportif Chebbien.

Le CSC, coaché par Bertrand Marchand, a réalisé un bon coup sur le marché des transferts. Mourad Hedhli, milieu offensif expérimenté de 30 ans qui a roulé sa bosse au CA, au CSS, à l'UST, au Liban à El Nejma, en Arabie saoudite à Al Ohod et à l'OB, s'est engagé avec le CS Chebba jusqu'à la fin de la saison. Un renfort de poids pour le club de la ville côtière du Sahel tunisien.

Coupe de Tunisie : la JSK est tombée, le Sfax Railways Sports à l'usure

Suite aux matches comptant pour le premier tour préliminaire de Dame Coupe, le COM a piégé les Insulaires de l'AS Djerba (1-0). Le but de la délivrance de Médenine est signé Jihèd Trabelsi. A leur tour, les Fatimides de l'EM Mahdia ont eu raison du Sporting Club de Ben Arous. La note est la même et l'unique but du match a été l'œuvre de Anouar Laâmiri. Le choc de cette ronde a mis aux prises l'Olympique Sidi Bouzid à la Jeunesse Sportive Kairouanaise. Les Aghlabides, finalistes de l'édition de 1996, ne verront pas le tour suivant.

Karim Zaâfouri, buteur lors du dernier quart d'heure, mettra l'OSB sur orbite. Du côté de Tabarka, ville côtière du Nord-Ouest, le CST a eu raison de l'AS Mhamdia (2-1). L'ASM a pourtant allumé la première mèche par Sofiane Dallali, d'entrée de jeu à la 2e. Mais le CST a, par la suite, renversé la vapeur, grâce à Elyès Mezni et Khalil Souissi.

Enfin, le CS Bembla et le SRS ont eu recours à la loterie des penalties pour départager les deux équipes. Le Sfax Railways Sports avait auparavant annoncé la couleur assez tôt, cueillant son adversaire à froid à la 9', suite à un but de Hachem Amri. Mais c'était sans compter sur la réaction du CSB qui va rétablir l'équilibre juste avant la pause par Rami Trabelsi. Rien à signaler par la suite, le temps de passer aux prolongations, puis aux tirs au but. Au final, le SRS aura gain de cause, suite à une interminable série de penalties. L'aventure se poursuit donc pour Médenine, Sidi Bouzid,Tabarka, Mahdia et le Sfax Railways Sports.