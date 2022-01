Tunisie: La compagnie britannique Low-Cost EASY JET commencera à desservir l'aéroport d'Enfidha à partir du 29 mars prochain - Au grand bonheur des Tunisiens à l'étranger

Trois vols par semaine (mardi, jeudi, samedi) sont au programme au grand bonheur de plusieurs Tunisiens résidant notamment à Lyon et à Genève. La compagnie vient de lancer le service qui répertorie les différentes règles et obligations dans les pays desservis.

La compagnie britannique Low-Cost Easy Jet commencera à desservir l'aéroport international Enfidha-Hammamet, géré par la société turque TAV, à partir du mois de mars de l'année en cours au grand bonheur de certains Tunisiens résidant à l'étranger et notamment les amateurs de voyage en raison bien évidemment, de la cherté des billets. Pour la prochaine saison estivale, elle propose une nouvelle destination méditerranéenne au départ de l'aéroport de Genève en Suisse, celle de la Tunisie.

Low-cost versus Tunisair

L'annonce a été publiée sur le site officiel de la compagnie en question. Il va sans dire que l'aéroport international de Carthage sera toujours exclusivement réservé à notre compagnie nationale qui commence à sortir de sa léthargie et retrouve une bonne santé après avoir traversé les pires zones de turbulence depuis sa création. En effet, une augmentation de 24.7% a été enregistrée en 2021 au niveau des revenus du transport de notre compagnie nationale malgré le net recul des activités inhérentes au transport aérien. Un recul qui s'explique par les vagues successives de l'épidémie de Covid-19. Ceci ne doit pas pour autant dire que Tunisair a dépassé le pic de sa crise.

Le débarquement du low cost avec cette nouvelle destination pourrait bien approfondir la crise de Tunisair si une opération de sauvetage n'est pas entamée dans les meilleurs délais, comme l'avaient fait entendre les neuf anciens cadres et hauts dirigeants de la compagnie nationale en 2020 et qui ont pointé du doigt des "défaillances manifestes du système de gouvernance", appelant par la même occasion à sa mise à niveau.

Trois vols par semaine (mardi, jeudi, samedi) sont au programme au grand bonheur de plusieurs Tunisiens résidant notamment en Suisse et en France, plus précisément à Lyon qui se trouve à 112 km de Genève. Les vols Genève-Enfidha débuteront à partir du 29 mars prochain et prendront fin le 29 octobre de la même année. La compagnie vient même de lancer le portail d'informations Covid-19. Un nouveau service qui répertorie les différentes règles et obligations dans les pays desservis.

Au service du tourisme tunisien

Les prix du billet d'avion relevant de la compagnie nationale ont toujours fait l'objet d'appréhension de la part de nos compatriotes résidant à l'étranger et dont le nombre est estimé à 1 million 400 mille. Pour une famille composée de deux parents et deux enfants, le retour au bercail coûte les yeux de la tête. "Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas tous aussi riches. Il nous arrive même d'annuler notre retour en raison des difficultés financières", nous témoigne Jalel, marié et père de deux enfants, résidant en Suisse depuis de longues années. Ce dernier ne cache pas sa joie en évoquant la programmation des vols low-cost à partir du mois de mars prochain et il a déjà réservé des places pour tous les membres de la famille pour cet été pour passer d'agréables moments dans sa ville natale à Sousse.

"La côte méditerranéenne de la Tunisie offre des kilomètres de superbes plages, mais le pays dispose de nombreux autres atouts", lit-on sur le site officiel de la compagnie aérienne précitée. Le retour de cette dernière avec une nouvelle programmation ne peut qu'être bénéfique pour le tourisme tunisien. Un apport de plus pour un secteur qui va tenter un grand retour en force cette année avec la stabilité retrouvée sur le plan sécuritaire en dépit d'une conjoncture difficile. Redynamiser l'attractivité de la destination Tunisie est aussi tributaire d'un transport aérien ponctuel, sécurisé et à un coût abordable.