Tunisie: Assurances | M.A.E - Une première !

Cette commission déontologique est constituée de 15 membres choisis parmi les 157 délégués régionaux ayant à leur tête bien évidemment le président du conseil d'administration, maître Amine Hamdi. Fondée le 19 décembre 2021, lors de la dernière Assemblée générale, elle a bénéficié de l'approbation, à l'unanimité, de tous les présents.

Pour améliorer la prestation de services et rassurer davantage ses adhérents, sans oublier également l'effet de la concurrence, la Mutuelle assurance de l'enseignement (MAE) a jugé bon de créer un comité d'éthique qui veille au respect et à l'application de la loi cadre et du statut juridique de l'organisme.

Hier 24 janvier 2022, ce comité, considéré comme un nouvel atout favorisant l'innovation et la diversité de l'offre et permettant d'étudier les aléas au sein de la MAE, a tenu sa première réunion en présence du directeur général administratif, M. Lassaâd Zarroug, du vice-président du CD et de 13 membres sur 15.

Deux points étaient à l'ordre du jour au cours de cette séance, à savoir la constitution du comité, avec l'élection de Ammar Ayari comme vice-président et Sahbi Jalloul comme secrétaire permanent. Puis la procédure du travail consistant à l'étude de certains dossiers présentés par le conseil d'administration.