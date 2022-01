Sénégal: Saint-Louis - Mary Teuw Niane et Abatalib Gueye félicitent Mansour Faye

" Votre choix ne s'est pas porté sur ma candidature, je le respecte et je félicite le Maire sortant pour sa victoire ", a déclaré hier le Pr Mary Teuw Niane, à l'issue du scrutin.

En effet, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a soumis aux populations de la vieille cité, sa candidature pour présider à la destinée de la ville tricentenaire, pour les cinq prochaines années, autour du Programme Ambitieux Réaliste et Réalisable et de la Coalition And ak MTN liggeey NDAR, " mais Dieu en a décidé autrement ".

Votre choix, a-t-il précisé, ne s'est pas porté sur ma candidature, " je le respecte et je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et pour notre Coalition, notamment la population de Dakar Bango qui m'a fait gagner les sept bureaux de l'École Serigne Babacar Guèye ".

Il a confondu également dans ces mêmes remerciements tous ses leaders et militants qui se sont fortement mobilisés durant toute la campagne électorale, pour le soutenir et l'accompagner et je félicite encore le maire sortant pour sa victoire ".

Dans le même sens, Me Abatalib Gueye a laissé entendre que " si les tendances se confirment, Saint-Louis, en dépit de ses soubresauts, a choisi de renouveler sa confiance à Mansour Faye, je le félicite et confond dans les mêmes félicitations l'ensemble des candidats non moins méritants pour leur amour et leurs nobles ambitions pour un Saint-Louis émergent, prospère et retrouvé ".

" Nul doute qu'il saura apprendre de ses erreurs en inscrivant cette nouvelle mandature dans une démarche inclusive et participative, à l'épreuve des idées généreuses développées par les autres candidats, son programme ne peut que s'enrichir ", a-t-il enfin souligné.