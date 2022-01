Congo-Kinshasa: Moment idéal pour la refondation du secteur de la Presse en RDC /ECGM - Félix Tshisekedi lance officiellement les travaux aujourd'hui

Par son souci indéniable de donner un nouveau souffle au processus de refondation de la presse congolaise, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lance officiellement, ce mardi 25 janvier 2022, les états généraux de la Communication et médias qui vont se dérouler sous la férule du Ministre de tutelle, Patrick Muyaya Katembwe.

Ce sera à l'Hôtel du Fleuve, dans la commune de la Gombe, au cours d'une cérémonie grandiose à laquelle prendront part plusieurs officiels, professionnels de médias et personnalités dont les Présidents de deux Chambres du Parlement, le Premier ministre Sama Lukonde, les membres du corps diplomatique, les membres du Cabinet du Chef de l'Etat et bien d'autres invités. D'après le programme que le Ministère de la Communication et médias a prévu à cette occasion, le Président de la République prononcera son discours d'ouverture aux environs de 11H.

Après le lancement ce mardi, les travaux se poursuivront en commissions demain et jeudi au cent re Nganda, avant la clôture prévue encore à l'Hôtel du fleuve. Placés sous le thème : "Médias congolais : quelles perspectives à l'ère du numérique face aux défis du développement durable ? ", ces états généraux visent la refondation de l'écosystème du secteur de la presse et de la communication, a révélé le Ministre Muyaya, la semaine dernière, lors de la récente réunion du Conseil des Ministres.

Pour le premier jour, les intervenants retenus sont le Professeur Aimé Kayembe, représentant Résident de l'UNESCO, Israël Mutala de 7Sur7.Cd, Charles Mushizi, Gaby Kuba, président de l'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC), Rodriguez Katsuva, Porte-parole des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, le Général Léon-Richard Kasonga ainsi que M. Tshivis Tshivuadi de JED (Journaliste en danger).

Tous ces experts en communication exposeront respectivement sur les thèmes ci-après : Politique Nationale de la Communication et médias, les médias congolais à l'ère du numérique "Défis à relever" ; la liberté de la presse, la dépénalisation et l'accès à l'information en République Démocratique du Congo ; Evaluation de l'état du secteur de l'information et de la communication " états des lieux de la Presse congolaise " ; lutte contre les fausses informations avec des faibles moyens " initiation à la vérification des faits " ; la sécurité du journaliste en République Démocratique du Congo ; la presse congolaise face à la déontologie et l'éthique professionnelle.

" Dans le cadre des états généraux de la Communication et médias (EGCM) convoqués par son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication et des médias, le comité scientifique élargi au Bureau du comité d'organisation, s'est réuni du 13 au 18 décembre au Centre catholique Nganda, à Kinshasa Ngaliema. Ces états généraux sont placés sous le thème " Médias congolais : quelles perspectives à l'ère du numérique face aux défis du développement durable ? ".

A ce titre, le comité scientifique avait pour mission d'élaborer, conformément aux Termes de référence définis par le Gouvernement pour une gestion efficiente des secteurs de la communication et des médias en République Démocratique du Congo. Il s'agit de l'avant-projet de la nouvelle Loi sur le liberté de la presse, la régulation et l'autorégulation ainsi que des mesures relatives à l'organisation des médias publics et à l'exercice des activités des organes de presse privés en République Démocratique du Congo... ", renseigne le rapport général du comité scientifique. Vivement des réformes dans le secteur de la presse en RDC.