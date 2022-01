Cote d'Ivoire: Coopération Ivoiro-Allemande - Des équipements et du matériel informatique offerts à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire

Dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme virtuelle pour l'enseignement, la recherche et le transfert technologique dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et du climat, le projet ProFere, piloté par la coopération allemande, a procédé à la remise de matériel informatique à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) pour la pérennisation et le développement de ladite plateforme.

Ces équipements d'un montant d'environ 22 millions de F Cfa renforceront le dispositif du studio Massives online open courses (Moocs), déjà existant. La remise officielle s'est tenue le 24 janvier au siège de l'Uvci, en présence du professeur Vafi Doumbia, directeur général de l'Enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs).

Pour lui, cette cérémonie montre l'appui du gouvernement allemand au Mesrs qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la plateforme virtuelle en énergies renouvelables, efficacité énergétique et climat piloté par le ministère.

" Ces équipements visent à renforcer les capacités des acteurs qui vont mettre en place la plateforme virtuelle pour l'enseignement, la recherche et le transfert technologique dans le domaine des Énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et du climat. Je leur demande juste d'en tirer le plus grand profit, en vue d'augmenter la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et une gestion locale spécialisée sur le marché des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire ", a déclaré Mélissa Vukadinovic, chargée du projet ProFere.

Le Pr Koné Tiémoman, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, s'est félicité de la coopération avec le Giz. Il a assuré de bien mettre à profit ce matériel en vue d'accompagner les autres universités dans le numérique éducatif à travers la techno-pédagogie.

" Nous avons beaucoup appris en termes de conduite du projet. Ce matériel va contribuer à résoudre l'insuffisance des infrastructures, qui entraîne le sureffectif au niveau des universités. Avec ce matériel, si la formation à travers l'enseignement à distance est mieux maîtrisée, le problème des capacités d'accueil des universités sera mitigé ", a confié le Professeur Koné Tiémoman. Avant d'ajouter que d'autres matériels sont attendus pour développer les "serious games" pour aboutir à la pratique professionnelle à travers le numérique.

L'Uvci a été désignée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour abriter cette plateforme disponible à l'adresse https : //profere.uvci.edu.ci. Le projet envisage la création de contenus d'apprentissage numériques et l'information scientifique de haute qualité.