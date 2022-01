Sénégal: Malgré son revers à Dakar, Diourbel, Kaolack et Ziguinchor - Benno réaffirme son hégémonie nationale

La coalition Benno Bokk Yakaar a fait face à la presse hier, lundi 24 janvier 2022, à l'issue du scrutin de dimanche 23 janvier 2022, occasionnant son revers notamment dans les régions comme Dakar, Diourbel, Kaolack et Ziguinchor. Des régions parmi lesquelles Dakar et Ziguinchor constituaient pour la mouvance présidentielle l'objectif prioritaire. Ainsi, ce face-à-face avec la presse était l'occasion pour Benno Bokk Yakaar de partager avec l'opinion un certain nombre d'informations issues du scrutin de dimanche et en sa possession. Mais surtout d'affirmer sa domination à l'échelle nationale.

Tenu en présence de son candidat malheureux à la ville de Dakar, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, le point de presse de la coalition Benno Bokk Yakaar s'est cependant déroulé sans son coordonnateur, le ministre Amadou Ba, et l'ancienne présidente du CESE Aminata Touré. Selon le ministre-conseiller spécial du président de la République, El Hadj Hamidou Kassé, qui a lu la déclaration aux côtés du ministre Seydou Guèye :

" Notre coalition Benno Bokk Yakaar a estimé nécessaire d'avoir une bonne visibilité des résultats des élections territoriales du 23 janvier 2022, pour s'entretenir avec vous. Nous pensons en effet, que chaque propos à l'issue de cet exercice doit s'appuyer sur des faits sur la retenue et la bonne foi. C'est ainsi que nous disposons en ce moment, d'une masse critique d'informations qui nous offre opportunément ce moment de partage avec l'opinion ".

Et de poursuivre : " Nous avons jugé indispensable d'assumer un devoir de vérité et une responsabilité politique. En effet, en l'état actuel des grandes tendances des résultats du scrutin du dimanche 23 janvier 2022, il ressort clairement et de façon irréfutable que la coalition Benno Bokk Yakaar gagne massivement les élections ".

Preuve en est, selon le conseiller spécial du président de la République " Sur quarante-trois (43) départements trente-deux (32) ont été gagnés par la coalition Bby. Et les tendances dans sept (07) autres départements nous sont largement favorables. Soit un total de trente-neuf (39) départements sur les quarante-trois (43) ". De même, a-t-il poursuivi " Dix capitales régionales ont été gagnées par notre coalition. Nous en avons perdu quatre (04), sur les quatorze que compte le Sénégal, notamment Dakar, Diourbel, Ziguinchor, et Kaolack ".

" Selon toutes les remontées d'informations en cours, la coalition BBY gagne une très grande majorité des communes à travers le pays ", a-t-il renchéri. Suffisant pour El Hadj Hamidou Kassé et Cie de réaffirmer de facto leur suprématie à travers toute l'échelle nationale non sans déplorer leur échec dans Dakar et Ziguinchor " A la lumière de ces faits, Benno Bokk Yakaar conserve intacte son hégémonie à l'échelle nationale. Oui ! Nous avions un double objectif de conquête de Dakar et de Ziguinchor, hélas ! Cet objectif n'a pas été atteint ".

Par ailleurs, compte tenu cet échec noté, la mouvance présidentielle entend étudier ses contre-performances avant d'activer de nouvelles stratégies en vue de reconquérir cet objectif.

"Toutes les collectivités territoriales étant égales en dignité par excellence, nous analyserons sans complaisance nos contre-performances, pour activer notre stratégie de conquête et ou de reconquête. Précisément, nous ferons l'effort de comprendre davantage le sens du vote de dimanche, pour apporter des réponses appropriées en vue des prochaines échéances ", a laissé entendre le ministre conseiller. E

t de conclure par ailleurs que " le scrutin de dimanche confirme la vitalité de la démocratie sénégalaise et la fiabilité de notre système électoral".