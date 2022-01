Afrique de l'Ouest: Gambie - Deux militaires sénégalais meurent lors d'une patrouille

Deux soldats sénégalais ont perdu la vie en Gambie, lors d'une patrouille. " Lors d'une action de sécurisation au Sud de Bwiam, en Gambie, ce lundi 24 janvier, aux environs de 10 heures, une patrouille militaire du Detsen5/Micega a essuyé des coups de tirs de feu par des éléments armées supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) d'un volume estimé à deux groupes de combat à bord d'un camion transportant du bois. La perte initiale d'un sous-officier et d'un militaire du rang mortellement atteints est à déplorer". Cette annonce est d'un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa) parvenu à la rédaction hier, lundi 24 janvier 2022.

Après une poursuite et une riposte énergétique des soldats, la Dirpa informe, par ailleurs, "qu'un rebelle armé d'une kalachnikov a été tué et deux autres faits prisonniers". Selon toujours, la source, des renforts sont amenés dans la zone pour la sécuriser. Les dispositions nécessaires sont d'ores et déjà prises pour apporter le soutien nécessaire aux familles des victimes. Pour rappel, l'Armée nationale est déployée au Sud du pays et même chez le voisin gambien, pour lutter contre le trafic de bois qui décime la forêt casamançaise. Le bois casamançais est trafiqué par des ressortissants chinois et même indiens et transite par les ports de la Gambie et celui de la Guinée-Bissau. Malgré les dispositions prises par les autorités pour protéger la forêt, le trafic continue de plus bel.