Afrique: Cote d'Ivoire-Egypte - Un huitième en air de finale

Le match Côte d'Ivoire-Egypte de ce mercredi comptant pour les huitièmes de finale de la CAN TotalEnergies 2021, aura un air de finale avant la lettre, les deux sélections non seulement font partie des gros bras du football africain mais comptent à elles deux neuf titres : sept pour les Pharaons et deux pour les Eléphants.

Fiche technique

Date : 26 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Stade de Japoma, Douala

8-ème de finale : Côte d'Ivoire- Egypte

Au stade de Japoma après l'Algérie, les Eléphants feront face à une sélection égyptienne qualifiée en ne maîtrisant pas complètement son sujet lors du premier tour.

Après avoir perdu 0-1 contre le Nigeria pour son entrée dans la compétition, l'Egypte a gagné petitement contre la Guinée Bissau et le Soudan sur la même marque de 1-0.

Mais si elle a ramé avant de passer le premier tour, l'Egypte reste un redoutable adversaire et les Ivoiriens savent que les Pharaons leur ont souvent barré la route en phase finale de Coupe d'Afrique des nations.

Pour leur 5-ème sacre en CAN, les Pharaons avaient battu les Eléphants en finale aux tirs au but en 2006 et deux années plus tard pour leur 6-ème trophée continental, les Egyptiens ont fait sortir les Ivoiriens en demi-finale. C'était au Ghana en 2008.

Assez pour que les Eléphants soient prudents pour ce huitième de finale même s'ils ont plutôt réussi un match quasi parfait (3-1) contre les Fennecs d'Algérie.

Au contraire de l'Egypte, la Côte d'Ivoire n'a perdu aucun match lors de la phase de poule et a donné l'impression de monter en puissance sur son entame de compétition.

Et en plus, avec trois matchs joués sur cette pelouse et deux rencontres gagnées, l'équipe ivoirienne a pris ses repères pour faire face à n'importe quel adversaire qu'il soit l'Egypte ou un autre.