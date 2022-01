Afrique: CAN 2021 - Après les Comores, quel sort sera réservé à la Gambie? Tom Saintfiet allume l'organisation

Avec ce qui s'est passé avec les Comores face au Cameroun, pays hôte de la CAN 2021, l'on s'interroge sur ce qui attend la Gambie, prochain adversaire des Lions Indomptables.

Les conditions dans lesquelles les Comores ont disputé leur huitième de finale de la CAN 2021 face au Cameroun n'ont pas fini de faire parler. Les Coelacanthes ont en effet dû jouer la rencontre sans gardien de formation, la faute à un protocole Covid flou et ont aussi dû se préparer dans le car en l'absence d'un cortège qui leur avait été promis pour arriver au stade. Suite à cela, la Gambie, prochain adversaire des Lions Indomptables en quart de finale s'interroge déjà sur ce que lui réserve comme surprise le pays hôte de la CAN 2021.

En effet avant son huitième de finale face à la Guinée, l'entraineur de la Gambie ne se sent pas respectée par l'organisation camerounaise. Tom Saintfiet dresse un sombre tableau des conditions d'accueil de son équipe dans un hôtel de la région de Bafoussam. " Six joueurs dorment dans la même chambre, avec le même sanitaire, la même douche ", et " seuls deux, trois membres du staff ont une chambre " single ", les autres dorment à deux dans le même lit, au temps du Covid ", décrit Saintfiet. " L'hôtel et les infrastructures où nous sommes, j'ai travaillé 14 ans en Afrique, je n'ai jamais vu ça ", indique le Belge. " Nous sommes un petit pays comme le Malawi ou le Zimbabwe, mais on doit être respecté. On est ici pour écrire l'histoire. J'ai des grands joueurs (qui évoluent) en Europe, ils ne sont pas respectés par l'organisation, et c'est vraiment dommage ", estime Tom Saintfiet.

Le technicien belge tire déjà la sonnette d'alarme avant d'affronter les Lions Indomptables en quart de finale de la CAN 2021. Au vue de ce qu'a subi la sélection Comoriennes, il y a lieu de s'interroger.