Afrique: Côte d'Ivoire vs Egypte - Sébastien Haller, "nous voulons aller le plus loin possible"

Ce mardi 24 janvier 2022, présent en conférence de presse avant le match contre l'Egypte de mercredi prochain, l'international ivoirien Sébastien Haller, face aux journalistes, a affiché les ambitions de son équipe dans cette CAN 2021.

" Je suis heureux de participer à la coupe d'Afrique des nations. Nous voulons aller le plus loin possible. Dans le football aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Tout le mendie travaille, tout le monde évolue. La pandémie n'a pas arrangé les choses nous n'avons pas bossé comme nous le voulions. Les Eléphants montent en puissance avec les entraînements et les discussions, nous arrivons à notre meilleur niveau. On espère que ça continuera. C'est tout un peuple qui est derrière nous. Nous ne sommes pas que 26.

Énormément de gens croient en nous. Et nous voulons répéter les performances de 2015. Pour faire plaisir à tout le monde. Mon rôle en sélection est différent que dans mon équipe. Par rapport au positionnement. Mais nous travaillons beaucoup. Énormément de choses entrent en compte. Effectivement, si nous regardons notre parcours, nous rencontrons toujours xe grandes équipes. L'Egypte est toujours au grand rendez-vous. L'entraîneur a une grosse expérience.

Des joueurs de génie avec Mo'Salah. C'est un match à élimination directe qui peut se jouer sur 90 mn ou plus. On se prépare pour un match tactique, qui peut être aussi très fermé. On ne vient pas à la CAN pour ne pas la gagner. Mon ambition est de m'inscrire dans l'histoire. Pas seulement, marquer des buts sur le terrain.

Mais ça passe aussi par les choses en dehors du terrain, grandir dans la sélection, aller le plus loin possible, gagner la CAN et dans quelques années, aller en coupe du monde. Il est plus difficile forcément, de briller en sélection qu'en CAN. J'ai manqué des séquences à cause de la Covid19. Je suis à ma première CAN. C'est une compétition relevée. Il y a des choses à améliorer pour rester à ce niveau ", a déclaré l'attaquant ivoirien.