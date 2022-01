Maroc: M. Bourita s'entretient avec son homologue cambodgien

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita, s'est entretenu, mardi par visioconférence, avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume du Cambodge, M. Prak Sokhonn.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont convenu de renforcer les relations bilatérales à travers la tenue prochaine de la 3ème session des Consultations Politiques et de la prochaine Commission Mixte et en donnant une impulsion forte aux échanges commerciaux pour les hisser à un niveau qui reflète l'excellence des relations politiques.

MM. Bourita et Sokhonn ont passé en revue les domaines qui feront l'objet d'une coopération plus approfondie, notamment l'industrie, le tourisme, le textile et la formation, soulignant l'importance du partage d'expériences, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Les deux parties ont également évoqué de nouveaux axes de coopération dans le cadre régional, et en particulier le renforcement des liens entre le Maroc et la sous-région du sud-est asiatique.

M. Bourita a rappelé, à cet égard, que le Maroc est le premier pays arabe et africain à avoir obtenu les statuts de Membre Observateur de l'Assemblée Interparlementaire de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (AIPA) et de Membre Associé en 2021 avec l'intégration de l'Organisation des Ministres de l'Education de l'Asie du Sud-Est (SEAMEO).

Le Maroc a également signé, en 2016, un Traité d'Amitié et de Coopération avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), dont le Cambodge assure actuellement la présidence.

S'agissant de la question du Sahara marocain, les deux ministres se sont félicités de la position constructive du Royaume du Cambodge qui a rompu ses relations avec la pseudo "rasd" et qui n'entretient aucun lien avec cette entité fictive.

Le Cambodge a réitéré, à cette occasion, son soutien aux efforts des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de Sécurité se rapportant au différend régional autour du Sahara marocain.

Au niveau multilatéral, MM. Bourita et Sokhonn ont salué la coordination entre les deux pays dans les fora internationaux et se sont engagés à poursuivre cette coopération et de soutenir leurs candidatures respectives.

A cet égard, M. Bourita a réaffirmé l'appui du Maroc à la candidature du Cambodge pour l'obtention d'un Statut d'Observateur auprès de l'Organisation de la Coopération Islamique.

A l'issue de cet entretien, M. Bourita a renouvelé l'invitation adressée à M. Sokhonn à reprogrammer sa visite au Maroc initialement prévue pour avril 2020 mais qui a été reportée en raison de la situation sanitaire.