Maroc: Un enfant soldat du polisario chahute la visite de l'envoyé personnel du SG de l'ONU dans les camps de Tindouf (journal bulgare)

Sofia — Le journal bulgare "Hotarena.net" a consacré récemment un article à l'enrôlement militaire des enfants par le polisario, dénonçant cette pratique contraire aux principes élémentaires des droits de l'homme et du droit international.

Dans cet article intitulé "Un enfant soldat du polisario chahute la visite de Staffan de Mistura à Tindouf", l'auteur relève que "des observateurs ont remarqué que l'Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l'ONU était entouré d'au moins un enfant soldat lors de sa visite dans les camps de Tindouf, en Algérie, alors que le recrutement et l'exploitation des enfants dans les conflits armés sont strictement interdits".

Le journal bulgare dénonce l'exploitation des enfants des camps de Tindouf, qui sont déportés dans des sites d'embrigadement et d'endoctrinement idéologique et militaire notamment dans la région des Amériques, privés de tout contact avec leurs familles.

"Cette migration forcée est considérée comme une violation grave du Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants et de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée", rappelle l'auteur de l'article, pointant "la responsabilité civile et pénale des dirigeants du polisario et de leurs complices".

Dans le même contexte, l'auteur de l'article, qui n'a pas manqué de faire le lien entre "l'enrôlement massif d'enfants et de mineurs comme soldats" et "la survie des séparatistes", a fait observer que l'Union internationale pour la protection des droits et des libertés (AIDL) a publié le 4 janvier un communiqué condamnant le recrutement d'enfants soldats par le polisario.