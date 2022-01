Gabon: HM TECHNOLOGY - La jeunesse au coeur de l'auto-emploi

Le 21è siècle est le siège du numérique. L'esprit entrepreneurial semble être en marche au sein de la jeunesse gabonaise. Ralph Ntsandzou Nguélé, jeune Ingénieur en Génie Logiciel, assisté de Tracy M. Bibalou Nzogué, fait partie de ceux qui croient que l'auto-emploi est une des solutions au chômage qui gangrène la jeunesse gabonaise, partant, celle africaine.

Il est le Fondateur et Président Directeur Général de HM TECHNOLOGY, qui a été fécondée en 2014. Quatre bonnes années de gestation, l'entreprise est finalement née en 2018. Il a également créé une application nommée "Hélène" qui sera officiellement lancée le 31 janvier 2022.

Les idées fourmillaient dans son esprit et a décidé de les matérialiser en créant une structure informatique. Lui, c'est Ralph Ntsandzou Nguélé, Ingénieur en Génie Logiciel. Il est le Fondateur , Président directeur général (PDG) de HM telechnology. Le jeune gabonais a choisi de créer sa propre entreprise pour travailler à son propre compte. Il fait de la promotion de l'esprit entrepreneurial, son cheval de bataille. HM PROGRES PRIME est son premier né.

Ralph Ntsandzou Nguélé explique que HM PROGES PRIME est un logiciel de gestion scolaire développé par son entreprise dans le but de rendre facile, radine et efficace la gestion des établissements scolaires. Aussi, fait-il savoir que cet outil informatique permet à un chef d'établissement de suivre en temps réel, les activités financières et pédagogiques de son établissement scolaire partout dans le monde. Aussi, permet-il aux enseignants d'établir des rapports journaliers des cours, exercices et évaluations soumises aux apprenants.

Pour Tracy M. Bibalou Nzogué, Assistante du PDG, le logiciel a multiple fonctions. Il a la fonction de la gestion des élèves dont leur inscription et réinscription . De la gestion financière, celle qui permet la traçabilité des flux financiers, des statistiques , qui elle, facilite le calcul automatique des effectifs des élèves par sexe, niveau et par âge. Il aussi que cet outil permet la gestion du personnel dont retraitement des salaires par exemple . "Nous recevons d'ailleurs plusieurs stagiaires qui viennent pour préparer leurs examens de soutenance" précise l'Assistante du PDG.

De la création d'Hélène

Helène est une nouvelle application créée par l'Ingénieur en Génie Logiciel Ralph Ntsandzou Nguélé. Elle est propice aux pharmacie et consiste à faciliter la tâche, non seulement au corps médical, mais surtout aux patients. Les premiers pour l'établissement des ordonnances et les seconds pour la consultation des prix des médicaments et localiser la pharmacie la plus proche et dont les médicaments sont disponibles et à la portée du poids de leurs poches. L'objectif est aussi de gagner en temps et pouvoir économiser.