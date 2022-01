Congo-Kinshasa: Etats Généraux de la Communication et des Médias - Michel Museme plaide pour le retour aux fondamentaux

Vingt-cinq ans après la tenue de derniers Etats Généraux de la Communication et des Médias, en 1996, c'est au courant de cette semaine, du mardi 25 au vendredi 28 janvier que se tiendront à nouveau ces assises, où les professionnels des médias et les représentants du Gouvernement échangent sur de vrais problèmes liés au noble métier qu'est la presse. Michel Museme Diawe, journaliste et patron de presse, fait par de ses attentes.

Lundi 24 janvier 2022, les journalistes invités aux Etats Généraux était appelés à se présenter au Centre Catholique Nganda, afin de remplir les formalités préalables au bon déroulement du grand rendez-vous du Mardi 25. C'est dans cette atmosphère que nous avons rencontré Michel Museme Diawe, Editeur Directeur Général et patron du mensuel indépendant Média Plus Magazine, qui n'a pas eu sa langue dans sa poche pour exprimer l'ampleur de ses attentes, face aux travaux des Etats Généraux de la Communication et des Médias, devant se tenir au courant de la semaine.

Loin des langages amphigouris découlant d'une utopie habillée de philosophie, Michel Museme Diawe situe ses attentes sur trois points concrets. En premier lieu, il demande que l'ordre soit rétabli. " Quant à ce que je peux attendre de ces Etats Généraux, ce sont des choses simples. Cela veut dire, revenir aux fondamentaux du métier. Notre métier a des règles, notre métier est régi par une éthique et une déontologie ", a-t-il déclaré, faisant état, la mort dans l'âme, de l'indifférence générale face à ce qu'il qualifie des " abc " du journalisme, mais aussi, de la séquestration de la presse par le politique.

En deuxième lieu, le patron de Média Plus Magazine exige que l'Etat rende véritablement à la presse son pouvoir, pour qu'à l'avenir, l'affirmation " 4ème pouvoir " ne soit pas qu'une simple expression dévoyée et sortie de son contexte, comme c'est tristement le constat à ce jour. " Un pouvoir doit avoir des moyens d'expressions... Dans les grandes démocraties, la presse bénéficie d'une aide, qu'elle soit directe ou indirecte. L'Etat nous a promis une aide indirect par la détaxation, mais aussi de l'aide directe ", s'est-il indigné.

Et enfin, en troisième lieu, Michel Museme a lancé un appel aux journalistes, ses confrères, professionnels de la presse écrite, ainsi que ceux de la radio et de la télévision, en vue du respect de l'éthique et déontologie du métier de la presse, insistant sur le fait que toute information n'est pas à mettre sur la place publique : " C'est à cela que nous devons absolument revenir. Au sortir de ces assises, si nous n'y revenons pas, cela n'aura été que des Etats Généraux de trop, et on aura rien gagné ", a-t-il conclu.

Rappelons, du reste, que la première journée des Etats Généraux de la Communication et des Médias, s'est déjà ouverte au Fleuve Congo Hôtel, dans la matinée, avec la participation du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la clôture interviendra en début de soirée. Quant aux attentes des professionnels de médias qui, à l'instar de Michel Museme Diawe, s'attendent à des résultats concrets, l'avenir seul nous en dira plus.