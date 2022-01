Afrique: Rapports entre commissaires aux comptes et dirigeants des entreprises - RDC-OHADA - Une grande conférence prévue ce 27 janvier à Kinshasa

C'est autour du thème : "les rapports entre le (s) Commissaire (s) aux comptes (CAC) et les dirigeants des entreprises dans l'environnement OHADA" que les dirigeants politiques et mandataires publics, députés et sénateurs, administrateurs, directeurs des entreprises publiques et privées, membres des conseils d'administration, inspecteurs des impôts, experts comptables et avocats opérant dans la zone OHADA, prendront part active à une conférence qui se tiendra le 27 janvier 2022, de 10h00 à 13h00, à Fleuve Congo Hôtel, à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.

Organisé par l'entreprise "science for Development" que dirige Maitre Christian EFUBDA ETSHIKEYE, cette conférence vise à amener les participants à avoir une information claire, précise et pratique sur les rapports entre le commissaire aux comptes (CAC, en sigle), le directeur General (DG) et le Conseil d'administration (CA), connaitre parfaitement et s'imprégner des missions et rôles des commissaires dans la vie d'une entité.

Pour les décideurs politiques, elle vise à leur faire comprendre le rôle clé du commissaire aux comptes dans la gouvernance des entités publiques sous leur inspection, contrôle et surveiller dans le but d'améliorer leur gestion et performance.

Au menu, plusieurs points seront abordés, entre autres la théorie de l'asymétrie de l'information et la théorie de l'agence. Il sera également question des rôles du conseil d'administration et les rôles du commissaire, la démarche du commissaire aux comptes, le rapport du commissaire et la valeur ajoutée du commissaire dans la vie d'une entité.

Toutes ces notions seront dispensées par le professeur Dr. William MBUYAMBA KALOMBAYI, secrétaire General du conseil Permanant de la comptabilité au Congo (CPCC), Expert-comptable, commissaire aux comptes, reviseur des entreprises, mais aussi professeur de comptabilité et finances des entreprises à l'université Catholique du Congo (UCC).

Frais d'inscription, mode de paiement et clôture des inscriptions : 300 USD, ceux-ci couvrent la restauration et cocktail, ils sont payables en espèce contre reçu à notre bureau (03 avenue du marché, immeuble NZOIGBA, 1er étage, commune de la Gombe, Kinshasa-RDC référence Arrêt Vitnet Bld Lumumba, ou en dépôt ou virement dans le compte bancaire de l'entreprise 00017-11000-50489560001-81/USD Banque TMB Trust Merchant Bank, code swift TRMSCD3L.