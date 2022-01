Congo-Brazzaville: Communications électroniques - L'ARPCE explore l'expérience nigériane

Une délégation de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE) a récemment visité la Nigerian communications commission (NCC), l'autorité de régulation des télécommunications du Nigeria, dans le cadre d'une visite de benchmarking, pour étudier les politiques, pratiques et programmes de cette institution reconnue comme un modèle sur le continent et au-delà.

Conduite par Benjamin Mouandza, directeur des réseaux et services de communications électroniques de l'ARPCE, la délégation a, pendant trois jours à Abuja, la capitale nigériane, exploré les principales activités, cadres, programmes et politiques de la NCC en matière de régulation axés sur les résultats, dans le but de voir comment ces dispositifs opérationnels pourraient être adaptés par le Congo.

En clair, dans la lettre adressée au vice-président exécutif de la NCC, le Pr Umar Danbatta, le régulateur congolais a indiqué qu'il souhaitait en savoir plus sur trois domaines d'activités de régulation, à savoir la gestion des questions liées à la qualité de service (QoS), le SIM Boxing et le masquage des appels, ainsi que le processus d'approbation des équipements de télécommunications.

Les échanges ont ainsi porté sur les indicateurs clés de performance institués par la NCC en matière de QoS et de la manière dont ces indicateurs sont mesurés et contrôlés par la Commission afin de garantir une meilleure prestation de services aux consommateurs de télécommunications nigérians.

Sur le processus d'homologation des équipements de télécommunications, l'équipe de l'ARPCE a pu constater la rigueur des méthodes nigérianes qui garantissent la fiabilité des équipements et terminaux fabriqués conformément aux normes et spécifications internationales, avant leur entrée sur le territoire.

A la NCC, la délégation de l'ARPCE s'est longuement penchée sur le masquage des appels et a apprécié les mesures mises en place pour lutter contre la menace qui consiste à " envoyer des appels internationaux à un opérateur, mais à déguiser les appels comme s'ils étaient locaux en les envoyant sur la route d'interconnexion locale avec un numéro local dans le plan de numérotation national au lieu du numéro d'appel international original ".

Une présentation a été, par ailleurs, à l'équipe de l'ARPCE sur la fraude par SIM Boxing et les efforts déployés par la NCC pour combattre la menace. Les autorités nigérianes ont évoqué des problèmes créés par la pratique frauduleuse du SIM Boxing, y compris la menace pour la sécurité nationale, la perte de revenus pour les fournisseurs de services et le gouvernement.

Une visite utile

La nécessaire collaboration entre les deux autorités de régulation a été évoquée pour lutter efficacement contre la menace de la fraude à SIM Box, du masquage et du recyclage des appels, concurremment avec le déploiement de solutions technologiques et un personnel bien formé.

Au terme de la mission, Benjamin Mouandza a reconnu que la visite de benchmarking a été très utile pour comprendre comment le régulateur nigérian a géré certains problèmes de régulation importants dans le pays en ce qui concerne les télécomnunications.

" Je peux dire que notre objectif a été atteint. L'expérience a été très riche, nous avons appris beaucoup de choses. Nous remercions le vice-président exécutif de la NCC et son équipe d'avoir accepté de nous accueillir. Nous sommes maintenant en meilleure position pour reproduire certaines des choses que nous avons apprises sur votre marché des télécommunications chez nous ", a-t-il déclaré.