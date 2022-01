Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - Une résidence pour les chorégraphes et programmateurs artistiques

Le Centre national de la danse et la Cité internationale des arts, en France, invitent les chorégraphes, curateurs, curatrices, programmateurs et programmatrices de spectacles vivants œuvrant et habitant hors des territoires français, à prendre part au programme de résidence qu'ils organisent du 2 mai au 29 juillet 2022.

Les deux institutions partenaires s'engagent à soutenir le projet de chaque lauréat en lui faisant bénéficier d'un accompagnement artistique et professionnel privilégié (accès aux réseaux et aux ressources documentaires des deux partenaires) et d'une résidence de trois mois à Paris et Pantin. L'objectif de cette résidence est de promouvoir la mobilité́ des professionnels et d'élargir leur réseau.

Pour y participer, l'artiste ne doit pas être de nationalité́ française et doit résider hors des territoires français. Etre âgé́ d'au moins 25 ans. Ne pas avoir plus de 35 ans à la date limite de candidature (ceci ne concerne uniquement que le curateur ou la curatrice et non le ou la chorégraphe) ; pouvoir justifier d'une activité́ artistique professionnelle depuis trois ans ; avoir déjà̀ développé́ un ou des projets de création chorégraphique (ne concerne pas le curateur ou la curatrice).

Le dossier de candidature doit contenir des éléments suivants : un formulaire d'inscription en ligne dûment rempli (NB : attention, vous devez avoir un compte Google) ; un curriculum vitae détaillé́ ; une note d'intention présentant le projet de la résidence artistique.

Cette résidence est une opportunité pour le/la chorégraphe de faire connaître son travail et de nourrir sa recherche. De même pour le curateur ou la curatrice, programmateur et programmatrice, d'observer les modes opératoires français afin de mettre en perspective leur démarche et de découvrir la scène française.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 6 février 2022.