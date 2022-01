Congo-Kinshasa: 24 janvier 2019-24 janvier 2022 - Félix Tshisekedi totalise trois ans à la tête du pays

Félix Tshisekedi est devenu officiellement le 5ème Président de la RDC le 24 Janvier 2019. A 55 ans, il prêtait serment au Palais de la nation, en présence de son prédécesseur Joseph Kabila et de Feu le Président de la Cour Constitutionnelle, Benoit Lwamba.

Il avait succédé à Joseph Kabila, après avoir remporté les élections du 30 décembre 2018. Il, vous avez deviné, c'est Félix Antoine Tshisekedi. La cérémonie de passation de pouvoir entre le président Joseph Kabila et son successeur s'est déroulée au Palais de la Nation à Kinshasa, bureau officiel du président de la RDC.

Dans son discours à cette occasion, le cinquième Président de la RDC avait annoncé la libération de tous les prisonniers politique du rétablissement de l'autorité de l'Etat, la lutte contre la corruption et l'impunité ainsi que la pacification du territoire national par l'éradication de groupes armés. Il avait, en outre, promis de centrer son action sur la lutte contre la pauvreté et à œuvrer pour la consolidation d'un Etat de droit.

Il avait aussi promis de lutter contre l'impunité, la mauvaise gouvernance, de promouvoir le développement du tourisme et l'accessibilité des citoyens à tous les services de l'Etat. "Chers compatriotes, nous nous engageons à ériger un Etat moderne, pacifique et démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un Etat ou chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation de pouvoir, un Etat qui va garantir le bonheur de tous", avait-il promis.

Après les premières critiques et réticences, l'Union africaine et de nombreuses chancelleries avaient finalement reconnu le pouvoir de Félix Tshisekedi au grand désarroi de Martin Fayulu qui revendique toujours la victoire à la présidentielle de 2018.

Trois ans après, le Président Félix Tshisekedi a rompu son alliance avec le front commun pour le Congo (FCC) de l'ancien président Joseph Kabila, a créé l'Union sacrée de la nation, proclamé l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri pour restaurer l'autorité de l'état et pacifier le pays et a donné plein pouvoir à l'IGF pour contrôler l'utilisation des fonds des contribuables par les différentes institutions.

Trois ans après, il faut noter que la population attend encore la concrétisation des promesses visant à améliorer ses conditions de vie.

D'ailleurs, à travers ses différentes interventions aux Conseils des ministres, il n'a cessé de rappeler au gouvernement de mettre en exergue des actions à impact visible pour améliorer la vie sociale des congolais.