Afrique: Infos clés - Mali - Guinée Equatoriale

Le Mali affronte la Guinée équatoriale lors du dernier match des huitièmes de finale mercredi à Limbé, avec une place en quart de finale en jeu.

Fiche du match

Date : 26 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Limbe Omnisport Stadium, Limbé

Huitièmes de finale

Match : Mali - Guinée équatoriale

Voici ce qu'il faut savoir avant le match

● Il s'agira de la 1re rencontre entre le Mali et la Guinée équatoriale en Coupe d'Afrique des Nations, alors que ce sera la 1re fois depuis 2012 que le Mali va rencontrer un adversaire pour la 1re fois dans la compétition en phase à élimination directe (c'était le Gabon en quart de finale, 1-1 et qualification aux tirs au but).

● La Guinée équatoriale a remporté ses 2 derniers matches en Coupe d'Afrique des Nations (1-0 v Algérie et Sierra Leone) et tentera d'enchaîner un 3e succès consécutif dans la compétition pour la toute 1re fois.

● Le Mali s'est qualifié lors de ses 3 rencontres en phase à élimination directe de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est prolongée après le temps réglementaire (v RD Congo en 1972, v Gabon en 2012 et v Afrique du Sud en 2013), dont les 2 plus récentes après la séance de tirs au but.

● Il s'agira de la 5e rencontre de la Guinée équatoriale en phase à élimination directe de la Coupe d'Afrique des Nations, s'étant qualifiée lors de 2 de ses 4 précédentes occasions, à chaque fois après prolongation (2-1 v Tunisie en quart de finale 2015 et 4-2 aux tirs au but v RD Congo lors de la petite finale en 2015).

● 75% des buts du Mali dans cette Coupe d'Afrique des Nations ont été inscrits sur penalty (3/4), tous marqués par Ibrahima Koné. Le Mali n'a en effet marqué qu'un seul but en 27 tirs dans le jeu dans cette phase de groupe de la CAN 2021 (Massadio Haïdara v Mauritanie).