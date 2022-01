Bénin: Préserver la mémoire de l'Eglise catholique en Afrique - Le rôle central des catéchistes

Cotonou — " Nous ne cesserons jamais de louer le travail des catéchistes en Afrique ", écrit le père Basil Soyoye, nigérian, de la Société pour les missions africaines (SMA), à propos du projet " Mémoire de l'Afrique catholique " qu'il a lancé au Bénin en 2021. "Alors que nous célébrons les différents anniversaires de l'évangélisation de l'Afrique, poursuit le missionnaire, nous ne devons pas oublier que les premiers missionnaires ne parlaient pas nos langues locales, et que ce sont les catéchistes qui ont servi d'intermédiaires entre eux et les populations locales. Si l'évangélisation a réussi en Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'il y a eu des catéchistes fidèles. Ils n'ont pas toujours été acceptés par les adeptes des religions indigènes. Certains d'entre eux ont donné leur vie à cause de cette opposition".

Le père Soyoye a travaillé comme missionnaire en Égypte, au Bénin, au Nigeria, puis à Lyon, en France, où il a fondé, avec d'autres confrères, le "Point de rencontre des cultures africaines" et dirigé le Musée africain SMA. Comme il nous l'écrit depuis la maison provinciale SMA de Cotonou, c'est à Lyon qu'il s'est rendu compte que la tâche de collecter et de conserver les souvenirs de la vie de l'Église africaine n'est pas suffisamment prise au sérieux en Afrique, comme l'ont fait les missionnaires dans leurs archives pour la période coloniale. "Sans cet outil, il est difficile pour les chercheurs africains de réaliser des travaux historiques et théologiques bien documentés. J'assistais à des conférences et à des colloques et je voyais la pauvreté de certains travaux de chercheurs africains qui n'avaient pas accès aux archives".

Une fois de retour au Bénin en 2021, il lance donc le projet, qui prévoit des archives, principalement sous forme numérique, qui se concentreront sur la période post-coloniale et consisteront à "collecter, au moyen de vidéo-interviews les histoires de la foi africaine, des informations écrites ou orales sur les monuments, les instituts religieux, les événements significatifs de l'Église catholique en Afrique".

Le père Soyoye s'est déjà mis au travail pour recueillir les témoignages de vie d'évêques, de prêtres, de religieux et religieuses, de catéchistes, de laïcs, qui ont vu l'Église africaine s'épanouir au cours de ces 40-50 ans et dont la génération commence à disparaître. Une équipe de journalistes, d'historiens et de sociologues l'assistera dans cette entreprise.