Afrique: Maroc vs Malawi - le match de nos vies

Les Lions de l'Atlas du Maroc affrontent les Flames du Malawi, mardi à Yaoundé, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021.

Ce sera une bataille qui mettra deux équipes en lice pour remporter le trophée continental tant convoité.

Huitièmes de finale

Match : Maroc vs Malawi

Maroc - Un rêve longtemps insaisissable

Le Maroc a terminé en tête du groupe B avec sept points. Après deux victoires 1-0 contre le Ghana et 2-0 contre les Comores, les Lions de l'Atlas sont revenus deux fois de l'arrière pour faire match nul 2-2 contre le Gabon. Un but tardif d'Achraf Hakimi a permis au Maroc de terminer en tête du groupe.

Il s'agit de la 18e apparition des Lions de l'Atlas dans cette compétition, car ils visent leur deuxième titre, près de 46 ans après avoir remporté leur seul titre en 1976.

Ce qu'ils ont dit

Vahid Halilhodzic (Entraîneur, Maroc)

"Les joueurs sont conscients qu'ils doivent avoir une attitude combative. La compétition a montré ici qu'il n'y avait pas de favoris. Tout le monde peut avancer. Nous aborderons ce match avec un maximum de concentration. Heureusement, nos joueurs sont prêts à apporter leur contribution. Nous sommes venus ici pour gagner, et notre espoir est de nous qualifier. Je suis content parce que c'est une génération qui dans quelques années marquera l'histoire. Ils ont le potentiel pour passer à autre chose".

Salim Amallah (Milieu de terrain, Maroc)

"Ce ne sera pas un match facile. Nous avons eu l'occasion de regarder les matchs du Malawi. Ils ont un excellent travail d'équipe et cela compte beaucoup pour n'importe quelle équipe. Notre niveau de confiance est en hausse et positif. Nous espérons pouvoir compter sur Achraf (Hakimi) pour le match de demain. C'est un joueur dont nous avons besoin pour donner confiance au groupe ".

Malawi - Ecrire l'histoire

Pour sa troisième participation à la CAN, le Malawi a déjà écrit son histoire en dépassant la phase de groupes pour la toute première fois. Maintenant, les Flames envisagent un pas de plus en avant.

Après s'être inclinées 1-0 contre la Guinée, les Flames ont répondu avec style, battant les voisins de la COSAFA, le Zimbabwe 2-1 avant de tenir les géants du Sénégal à un match nul et vierge qui leur a assuré une place en huitièmes de finale comme l'une des quatre meilleures équipes à la troisième place.

Un exploit qui a remonté le moral des joueurs du Malawi au plus haut niveau, et face au Maroc, ils n'ont rien à perdre et tout à gagner face aux champions de 1976.

Ce qu'ils ont dit

Mario Marinica (entraîneur, Malawi)

"Nous nous sommes préparés pour ce match comme nous l'avons fait lors des matchs précédents. Nous sommes organisés et nous prendrons le terrain avec une détermination totale. Nous continuons à travailler ensemble. Défensivement, le Malawi est une équipe solide avec de très bons joueurs. Nous essaierons de jouer Nous avons fait face à toutes les difficultés avec beaucoup de travail et de confiance."

John Banda (Capitaine, Malawi)

"L'équipe va bien physiquement et émotionnellement. Le match du Maroc est le plus grand match de notre vie, et nous l'attendons avec impatience. Nous respectons le Maroc, mais nous ne le craignons pas. Nous avons affronté cet adversaire deux fois il y a trois ans et j'étais présents dans tous les matchs. C'est vrai qu'ils sont favoris, mais nous sommes là pour jouer notre jeu et poursuivre nos objectifs."