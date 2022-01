Cameroun/Sénégal: CAN 2021 / Bamba Dieng (homme du match) - " j'ai pris aussi mes responsabilités quand je suis rentré "

Rentré à la 70e minute à la place de Sadio Mané, Bamba Dieng a rendu une copie on ne peut plus correcte. Le joueur marseillais a inscrit le deuxième but de son équipe et a permis dans la foulée au Sénégal de l'emporter sur le Cap-Vert (2-0). Une prestation qui lui a valu le titre de l'homme du match.

Journaliste - Félicitation pour la qualification du Sénégal en quart de finale. Quel est votre sentiment après être élu homme du match ?

Ça fait plaisir, c'est une satisfaction aussi, parce que l'important pour moi était de gagner ce match et on l'a fait donc c'est le plus important.

Journaliste - On vous a vu toute suite prendre vos responsabilités dès votre entrée. Est-ce une consigne du coach ?

Oui c'était la consigne du coach, j'ai pris aussi mes responsabilités quand je suis rentré. Pour moi c'était l'idéal de faire ça pour apporter un plus à l'équipe.