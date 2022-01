Congo-Brazzaville: Risques et impacts environnementaux - Le plan de gestion des déchets biomédicaux se précise

Les lignes directrices pour la consolidation des conclusions du projet ont été soumises aux acteurs impliqués pour adoption et validation.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du projet de gestion des déchets biomédicaux, un atelier de validation s'est ouvert le 25 janvier, à Brazzaville, sous la supervision de son coordonnateur, Jean Pierre Okondza Elenga.

Organisé par le ministère en charge de la Santé à travers l'Unité de coordination des projets, cet atelier de deux jours entend contribuer à prévenir, détecter et répondre à la menace posée par la covid-19, mais surtout renforcer le système national de préparation de la santé publique. Il constitue un outil qui va proposer la mise en place d'un système de gestion des déchets techniquement faisables, économiquement viables et socialement acceptables. A cet effet, il fait le point sur la situation du profil sanitaire de la République du Congo, identifie les différentes étapes de gestion, les besoins en investissements spécifiques et en renforcement des capacités ainsi que les mécanismes de coordination et de suivi.

Le coût estimatif de la mise en œuvre du plan de gestion des déchets biomédicaux durant les trois prochaines années est d'un montant global de 246 000 000 F CFA mobilisés sur le PRUC-19 pour la mise en œuvre des actions de sauvegarde environnementales et sociales.

Pour atteindre tous ces objectifs, il a été prévu cinq axes stratégiques avec des activités à mener pour une gestion efficace et durable des déchets biomédicaux (DBM), à savoir renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et juridique des DBM ; renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion des DBM ; adoption et acquisition de technologies appropriées pour une gestion efficace et durable des DBM et adaptées au contexte de la République du Congo ; renforcement du système d'assainissement dans les formations sanitaires ; contrôle et suivi de la mise en œuvre du Plan de gestion des DBM.

Pour la petite histoire, les déchets générés par les activités de soins réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de riposte d'urgence au covid-19 (PRUC-19) peuvent entraîner de nombreuses nuisances à la santé et à l'environnement. Toutes les personnes exposées courent potentiellement le risque d'être blessées, infectées ou intoxiquées. Afin de faire face aux risques potentiels liés à la production de déchets issus de la mise en œuvre du PRUC-19, le ministère en charge de la Santé, par le biais de l'Unité de coordination du Projet d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies, dans sa phase IV, a élaboré un Plan de gestion des déchets biomédicaux.