Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Sanga Balende enfonce RCK, Maniema Union éteint Etoile du Kivu

La formation de Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi continue sur une lancée victorieuse après avoir battu Jeunesse sportive de Kinshasa à la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Le club sang et or du Kasaï oriental s'est imposé, le 24 janvier, dans les ultimes minutes au stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi, sur le Racing Club de Kinshasa (RCK). Matafadi a inscrit l'unique but de cette rencontre avancée de la 19e journée à la 88e mn, permettant ainsi aux Anges et Saints d'aligner deux succès de suite.

Sanga Balende a désormais un total de quinze points engrangés en douze matches et se retrouve à la 11e place au classement provisoire. C'est par contre le désastre pour le RCK du quartier Mbinza Delvaux, dans la commune de Ngaliema, lanterne rouge du championnat avec seulement trois points après onze matches joués.

Le 23 janvier au stade Joseph-Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union a enregistré sa deuxième victoire de suite depuis l'arrivée du nouveau coach, Papy Kimoto Okitankoyi, avec son adjoint Alou Kuzulu. Le club vert et noir de la province du Maniema a battu difficilement l'Etoile du Kivu de Bukavu par un score étriqué mais précieux d'un but à zéro. Jackson Mbombo a marqué pour les Unionistes à la 17e mn d'une partie très disputée.

Maniema Union est quatrième au classement provisoire avec trente et un points en quinze sorties (neuf victoires, quatre nuls et deux défaites). Etoile du Kivu avec le nouvel entraîneur Kona Ngole (ancien attaquant international congolais) compte neuf points au terme de onze matchs livrés (une victoire, six nuls et trois défaites).