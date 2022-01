Congo-Brazzaville: Education - Les Nations unies réitèrent leur engagement à soutenir le pays

La représentante de l'Unicef au Congo, le Dr Chantal Umutoni, a annoncé le 24 janvier le soutien du systèmes des Nations unies au système éducatif congolais afin d'y apporter l'amélioration et la modernisation.

Le Dr Chantal Umutoni a assuré le soutien au gouvernement congolais lors de la célébration de la Journée internationale de l'éducation, en présence des ministres en charge des enseignements, Jean Luc Mouthou et Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, ainsi que bien d'autres responsables.

La journée a été commémorée sur le thème " Changer de cap : transformer l'éducation, le choix choisi ". L'objectif est d'apporter un soutien considérable aux actions transformatrices en faveur d'une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous.

Selon la représentante de l'Unicef, la célébration de cette journée est une occasion pour tous les partenaires du secteur de l'éducation de s'unir pour réinventer l'avenir de l'enseignement et de l'apprentissage à tous les niveaux du système éducatif.

L'Unicef, l'Unesco ainsi que les partenaires techniques et financiers uniront leurs efforts pour soutenir le Congo. Ils envisagent soutenir le développement des innovations et des mécanismes de financement efficaces du système éducatif, soutenir des programmes prônant plus d'inclusion dans les écoles, mettre un accent sur l'apprentissage fondamental dès le plus jeune âge pour prévenir les défis de l'apprentissage, soutenir la formation des enseignants à tous les niveaux et bien d'autres.

Pour la représentante de l'Unesco au Congo, Fatoumata Barry Marega, la Journée internationale de l'éducation est une plate-forme pour présenter les transformations les plus importantes qui doivent être nourries afin de réaliser le droit fondamental de chacun à l'éducation et construire un avenir plus durable, inclusif et pacifique.

" La Journée internationale de l'éducation suscitera un débat sur la manière de renforcer l'éducation en tant qu'entreprise publique et bien commun, comment piloter la transformation numérique ; soutenir les enseignants, protéger la planète et le potentiel de chaque personne pour contribuer au bien-être collectif et à notre foyer commun ", a-t-elle indiqué.

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a précisé dans son allocution que cette célébration donne l'occasion de commémorer la Journée internationale des enseignants le 5 octobre de cette année. Le thème retenu cette fois-ci est " Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ".

Selon lui, la journée met un accent particulier sur le soutien à apporter aux enseignants afin qu'ils participent pleinement au processus de relance de l'éducation.