Cote d'Ivoire: District du Bas-Sassandra "vision 2040" - Philippe Légré sollicite l'expertise du bureau national de la prospective

Le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, Philippe Légré, était, mardi 25 janvier 2022, au Bureau national de la prospective et de la veille stratégique (Bnpvs) à Cocody-II Plateaux. Il était dans les locaux de cette structure rattachée au cabinet du ministre du Plan et du Développement pour l'élaboration de la stratégie de mise en œuvre du programme " District du Bas-Sassandra, vision 2040 ". D'autant plus que le Bnpvs est spécialisé dans la conduite des réflexions prospectives et stratégiques.

Au cours des échanges, le ministre-gouverneur a indiqué que ce programme s'inscrit dans les objectifs nationaux de développement de la Côte d'Ivoire et doit être en parfaite harmonie avec les plans stratégiques de développement existants, notamment les différents Plans nationaux de développement (Pnd). "Nous ne voulons pas aller dans tous les sens. C'est vrai qu'il existe des plans stratégiques de développement, mais cela date de plusieurs années. Nous voulons une mise à jour de ces plans ", a-t-il déclaré.

Il a également noté que le Bnpvs est la structure la mieux outillée pour lui permettre d'atteindre son objectif. "On ne pouvait pas mieux trouver que le bureau national de la prospective", a reconnu le ministre-gouverneur.

C'est en cela que le district va signer des contrats avec le Bnpvs, afin d'élaborer et de suivre des plans stratégiques de développement pour sa circonscription administrative. Cela passera aussi par le renforcement des capacités des agents du district. Pour sa part, le secrétaire général du Bnpvs, Pr Koffi Pokou, s'est dit satisfait de cette séance de travail qui a consisté à évoquer des stratégies et organisations à mettre en place pour le développement du district.

"Nous sommes sur la bonne trajectoire pour que le district évolue correctement. Nous allons élaborer des documents stratégiques qui vont nous permettre d'identifier les projets bancables au profit des populations ", a-t-il indiqué. Pour rappel, le district du Bas-Sassandra couvre les régions de San Pedro, du Gbôklè et de la Nawa et a pour chef-lieu, San Pedro. Huit départements sont inscrits sur la carte du district, à savoir San Pedro, Tabou, Sassandra, Fresco, Méagui, Soubré, Guéyo et Buyo. Depuis le 18 juin 2021, Philippe Légré en est le ministre-gouverneur.