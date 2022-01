Sénégal/Cameroun: "Sur le plan du jeu, le coach avait demandé qu'on les presse", Kalilou Koulibaly

" Sadio doit faire des examens. On l'a eu au téléphone et il dit que ça va. Il ne voulait pas sortir mais il ne fallait pas prendre de risque. C'est un joueur important pour nous.

On voulait bien commencer le match avec le poteau de Sadio. On les a pressés fort. Ils ont essayé de gérer le match, mais on a été patients. Cela a payé et on a pu mettre ces deux buts grâce à Sadio et Bamba. Le plus important était de passer ce tour et on l'a fait.

Sur le plan du jeu, le coach avait demandé qu'on les presse. C'est ce qu'on a fait pendant les deux mi-temps. Beaucoup de personnes avaient des doutes sur nous. Elles ne pensaient pas qu'on allait se qualifier. On a montré qu'on est une grande équipe.

Il y a beaucoup de jeunes qui disputent leur première CAN. On a parlé avec eux. Il n'y a pas de match facile même à 11 contre 9. Il faudra rester sur cette lancée. L'essentiel est fait et on se penche déjà sur les quarts de finale. On va tout faire pour offrir encore plus de rêve à notre peuple ".