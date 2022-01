Sénégal/Cameroun: "On reste sur une bonne dynamique et c'est à nous de continuer", Bouna Sarr

" On a marqué deux buts aujourd'hui, alors qu'on y arrivait pas lors des autres matchs. C'est le point positif de cette rencontre. L'autre aspect positif, c'est qu'on n'a pas pris de but. On reste sur une bonne dynamique et c'est à nous de continuer.

On a fait une bonne entame de match. Il nous a manqués ce but pour se mettre à l'abri en première période. Mais on a su le faire en seconde période et décrocher cette qualification. On va aborder les quarts de finale comme les huitièmes. Il faut bien les préparer et fort psychologiquement ".