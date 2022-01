Sénégal/Cameroun: "C'est vrai que l'équipe monte en puissance", Edouard Mendy

" Aujourd'hui, on a fait une grosse entame de jeu. On a mis beaucoup d'intensité dans la récupération et cela a fait reculer l'équipe capverdienne. On s'est procuré des occasions et malheureusement on n'a pas pu les mettre. Mais on est resté concentrer sur le jeu. On a continué à garder notre générosité dans les courses et les efforts. On a été récompensés.

C'est vrai que l'équipe monte en puissance. On n'était pas stressé, mais c'était plutôt vous (journalistes et supporters). Il ne fallait pas s'attendre au gros Sénégal à cause de circonstances (Covid-19 et des blessés). On s'est retrouvé couper de nos deux ailiers avec les blessures de Krépin Diatta et Ismaïla Sarr. Il fallait être patient pour retrouver cette animation offensive. Les joueurs qui sont choisis le font bien. Et je pense qu'on est récompensé.

On est allé chercher ces deux buts dans les duels. On a poussé les Capverdiens à la faute, dont les deux cartons rouges".