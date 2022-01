Sénégal/Cameroun: "Nous nous sentons forts, mais avec beaucoup d'humilité", Aliou Cissé, Sélectionneur des "Lions de la Téranga"

Qualification pour les quarts de finales.

" Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est le fait qu'on a bien démarré ce match là. L'entame a été très importante. C'est ce que nous voulions. Nous avons travaillé pendant quatre à cinq jours avec l'ensemble de notre effectif. Et comme j'ai eu à le dire aux garçons, il fallait entamer cette rencontre avec détermination et y entrer par le bon bout. C'est ce que nous avons fait pendant les 20 premières minutes, mais aussi tout au long de la partie. Il fallait pousser cette équipe cap-verdienne à la faute. A dix, ils ont mis en place un système défensif. Et cela a été encore plus difficile car ils ont reculé d'avantage. A neuf, cela devenait encore plus compliqué. Il fallait que Bamba marque ce deuxième but pour nous libérer. Je tenais à féliciter les joueurs par la qualité de leur prestation, mais surtout par rapport aux consignes respectées ".

Un autre visage de l'équipe

" Tout le monde connaît le Sénégal. Nous avons besoin de jouer avec une certaine intensité. Et quand cette intensité n'est pas là, c'est souvent difficile. On a du mal à trouver nos joueurs. C'est pour cela que tout au long du match, j'ai demandé à mes joueurs de mettre beaucoup de vitesse dans la transmission et la construction. Il fallait mettre de l'intensité et aller cherché les ballons. Cette intensité, elle est importante. En face, il y avait une équipe qui fait en sorte que le Sénégal ne joue pas avec cette intensité. Je me suis amusé à regarder le match contre la Guinée. Le temps de jeu effectif pendant Guinée, Zimbabwe et Malawi, je peux vous dire que le total fait 1h30 minutes. On a pratiquement 60 minutes où le ballon est en dehors du terrain. En réalité, on ne joue que 30 minutes. Aujourd'hui, c'était important d'emballer le match, d'avoir plus de jeu, de temps de jeu effectif et mettre cette intensité dont le Sénégal a besoin pour faire la différence ".

Gana Guéye en manque de confiance

" Aujourd'hui, quand j'ai fait jouer Gana comme relayeur durant la CAN 2019, les gens n'avaient pas manqué de me faire des reproches. Mais je pense que c'est un garçon qui a énormément de qualités offensives très intéressantes. Il est capable de se projeter, il est capable de faire des passes décisives. Aujourd'hui, il aurait pu marquer. Je l'encourage à aller de l'avant et d'avoir plus confiance en lui. C'est quelqu'un qui est, à un moment donné, capable d'apporter un plus offensif. Défensivement, personne ne peut nier ses qualités. Je crois qu'en termes d'agressivité, en termes de possession du ballon, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Maintenant, ici au Sénégal, il doit jouer autrement. Il faut qu'il s'adapte à ça, mais surtout qu'il se lâche et qu'il soit persuadé qu'il est capable d'apporter offensivement. Je crois qu'il faut juste qu'il retrouve un peu plus de confiance ".

Le VAR

" Moi personnellement, j'ai toujours parlé de ce VAR. C'est l'arbitre qui est au centre qui décide ou ce sont les gens qui sont en haut qui arbitrent. Nous avons aussi eu des difficultés avec le VAR dans le passé. Aujourd'hui, son utilisation a été à notre faveur. Mais dans le passé, cela nous avait porté préjudice à plusieurs fois. C'est toujours le même débat. Est-ce qu'on doit mettre ou pas le VAR ? C'est un débat qui commence à durer. Personnellement, je pense que l'arbitre central est le maître du jeu. Il est emmené à se tromper comme les autres. Un entraîneur peut se tromper, tout comme un joueur. Nous ne sommes que des êtres humains. Cela fait des années que les gens me posent cette question. Moi je ne suis pas pour le VAR et j'ai eu à le dire depuis. Nous allons continuer et il y aura toujours le débat. Lors de la Coupe du monde 2018, nous avions vécu cela contre la Colombie. Il y avait pénalty sur Sadio Mané et la VAR indique le contraire. Et c'est comme ça ".

Le Sénégal gagne face à une équipe qui jouait à 9

" Vous êtes Camerounais ? Je veux dire que nous sommes très fiers de notre match que nous avons disputé aujourd'hui. Nous avons vécu des moments très difficiles. Aujourd'hui, nous avons l'ensemble de notre groupe. Nous nous sentons forts, mais avec beaucoup d'humilité. A 11 contre 11, nous avons mis le pied sur le ballon dès l'entame de ce match. A dix, le Cap-Vert a commencé à reculer. Elle jouait déjà derrière. Mais en fin de compte, il ne faut pas salir notre victoire. Nous sommes très fiers d'avoir obtenu cette victoire, nous sommes très fiers d'être en quarts de finales. Et nous arrivons à Yaoundé, s'il plait-à Dieu ".

La position de Pape Guéye

" Mais c'est cette stratégie que nous avons mis en place. On a mis Nampalys Mendy et on a joué avec trois au milieu, avec Idrissa, beaucoup plus haut à droite. Et il y avait Pape Guéye à gauche. J'avais demandé à ces garçons de se projeter et qu'ils ne viennent pas tous les deux à côté de Nampalys. C'était le cas contre le Malawi et on avait manqué de jeu intérieur. Par des vidéos, nous avons réussi à en parler et discuter. Quand on est un relayeur et que l'adversaire joue avec un ou deux attaquants, on est emmené à demander le ballon un peu plus haut. C'est une compétition qu'il vient de découvrir. C'est un garçon qui a énormément de talent. Et comme j'ai eu à le dire, avec Idrissa, ils doivent se lâcher. J'ai l'intime conviction qu'ils peuvent apporter offensivement, pas seulement défensivement. Je suis vraiment satisfait de Pape Guéye. Mon regret, c'est qu'il a une lourde frappe qu'il n'utilise pas assez, surtout face à ces blocs bas. Quand vous avez un garçon comme Pape Guéye qui est capable de faire sortir cette ligne de milieu, c'est très intéressant ".

Occasions gâchées

" Vous avez raison en insistant sur cette question. On s'est créé beaucoup d'occasions, sans les concrétiser. Et je pense que cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous parvenons à avoir des occasions, sans pour autant les finaliser. Aujourd'hui, je suis satisfait car nous n'avons pas pris de but. Si nous n'avons pas pris de but, cela veut dire que les défenseurs font leur travail correctement. Il en est de même pour les milieux de terrain qui font correctement leur travail. Mais chapeau à nos attaquants qui défendent aussi beaucoup. Ils aident les milieux et les défenseurs à garder nos buts inviolés.

Maintenant, c'est l'effet inverse qui doit avoir lieu. Il faut que nos défenseurs sortent les ballons beaucoup plus vite pour essayer de mettre dans de bonnes conditions nos attaquants. Il faut que nos milieux de terrains puissent briser les lignes pour retrouver plus nos attaquants. Aujourd'hui, les défenseurs aident les attaquants. Les statistiques montrent que nous n'avons pas pris de but. Et dans notre animation offensive, j'aimerai qu'on arrive à donner le ballon le plus vite possible.

Nous faisons souvent beaucoup de mauvais choix. Ce sont des choses que nous pouvons travailler. Nous avons cinq à six jours devant nous pour le faire. Famara Diédhiou a travaillé comme point d'encrage. Il a réussi à bloquer les cap-verdiens pour les faire reculer. Mon seul regret, c'est que Sadio a joué un peu bas. Je pense qu'il devait être un peu plus haut. Toutes les occasions qu'il a eues, il fait pratiquement quarante (40) mètres pour venir chercher le ballon. Alors qu'il devrait rester sur les 20 ou 30 derniers mètres pour qu'il puisse avoir cette fraîcheur pour être lucide devant les buts ".

Le Sénégal ne profite pas des coups de pied arrêtés.

" Nous travaillons cet aspect et cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais un match de football, ce n'est pas seulement les coups de pied arrêtés. Nous savons qu'il y aura des matchs très importants et que ça pourrait se jouer à cet exercice. En réalité, il faut avoir ce timing entre le frappeur et le receveur. Mais si en face, vous avez des joueurs de grande taille qui défendent bien, ce n'est pas évident. Mais je pense que nous pouvons avoir beaucoup plus d'opportunités sur ces phases. Nous allons y travailler car nous avons de très bons joueurs de tête. Cela peut aussi être une arme pour nous dans cette compétition. Regardez le match contre le Zimbabwe, nous en avons eu. Ce fut le cas avec Pape Abdou Cissé contre le Malawi ou encore contre la Guinée avec Abdou Diallo. Mais marquer des buts même dans cette CAN, ce n'est pas évident ".

Blessure de Sadio Mané

" J'espère que tout va bien. Il est à l'hôpital. Je n'ai pas encore de nouvelles des médecins, mais j'espère qu'il n'a rien de grave. Encore une fois, je ne peux pas donner d'informations sur lui. Il a eu un choc avec le gardien, puis il a fait un malaise. Il avait la tête qui tournait et il est parti. Dans une heure, on saura réellement ce qui se passe ".

L'animation du jeu fait toujours défaut

" Si, on a Pape Matar Sarr qui est capable de faire cela. C'est un garçon pétri de talent. Mais il ne faut pas oublier qu'il était resté à Dakar pendant quatre ou cinq jours. Il était malade de la Covid. Il est revenu. Et à l'entraînement, on le voyait bien. Mais après, il a eu un problème au pied qui l'a empêché d'être à 100% toute la semaine. Je le dis et je le répète, les jeunes joueurs quand ils arrivent à l'équipe nationale, il leur faut un temps d'adaptation. C'était le cas de Krépin Diatta. On lui a laissé le temps de s'adapter et de connaître le haut niveau. Ça a aussi était le cas de Ismaila Sarr. Quand il est arrivé, il n'a pas joué tout de suite.

Notre politique à nous, c'est de ne pas griller les joueurs. On leur donne de petits temps de jeu. Pape Matar aussi, on va lui donner un temps de jeu. Je crois que dans la compétition où nous sommes, il faut qu'ils apprennent et qu'ils côtoient aussi ces joueurs qui sont plus âgés qu'eux. La CAN est une compétition très compliquée. Mais bien sûr que je compte sur Pape Matar Sarr. Aujourd'hui, Bamba Dieng est entré 30 minutes avant la fin. Et vous avez vu ce qu'il a été capable de faire. Je n'ai eu aucun doute sur la qualité du garçon.

Mais comme je le dis, il ne faut pas qu'on les grille. Il faut qu'on les amène petit à petit. C'est cela qui est beaucoup plus responsable. Mais tous ces jeunes, Papa Guéye qui n'a que 22 ans, Pape Abdou Cissé, Bamba Dieng, Seyni Dieng, tous ces garçons qui arrivent, vont faire l'équipe nationale de demain. Je pense que notre rôle aujourd'hui en tant qu'éducateurs, c'est de les accompagner ".

Retour de Ismaila Sarr

" Oui il est apte. C'est ce qu'on s'était dit avec les médecins de Watford. On avait créé un groupe WhatsApp entre eux et les médecins du Sénégal. A Barcelone, l'objectif était qu'il aille se préparer. Il a intégré le groupe aujourd'hui et il est apte. On n'avait pas pu l'intégrer dans le groupe d'aujourd'hui. Mais nous avons espoir. Déjà demain, il va reprendre les entraînements. Et au bout de quatre ou cinq jours, il sera dans le groupe. On reste optimiste. Il est bien et il est heureux d'être ici. Et je pense que c'est un bon pédigrée, en plus des autres ".

Adversaire en quarts de finales

" Nous allons tout d'abord nous reposer et récupérer. C'est la chose la plus importante. Comme je le dis, aujourd'hui en toute humilité, nous sommes prêts à affronter n'importe quelle équipe. La Guinée équatoriale a beaucoup changé. C'est une très bonne équipe qui joue en bloc. Le Mali n'est plus à présenter. C'est un pays qui est frontalier à nous. Le match Sénégal /Mali Sénégal /Guinée ou Sénégal /Gambie, on sait que ce sont souvent des matchs qui ont énormément de ferveur. Cette CAN prouve aussi que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train d'avancer. On a beaucoup de qualités dans cette CAN. C'est une satisfaction pour nous. Mais les derbys, on a aura. Mais nous sommes prêts face à n' importe quelle équipe. Nous avons des ambitions. Il faut qu'on soit capable de faire face à n' importe quelle équipe "