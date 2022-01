Afrique: Amado Soré - La mascotte qui fait la fierté du Burkina au Cameroun

Avec ses deux titres de meilleur supporter jusque là, Amado Soré est aussi l'une des satisfactions, côté burkinabè de la 33e CAN. Il fait la fierté du pays des Hommes intègres.

Il ne passe pas inaperçu dans les rues camerounaises ou dans les stades du pays de Paul Biya. Il s'agit d'Amado Soré, la mascotte des Etalons. De par son accoutrement atypique, il force l'admiration. Il a été élu meilleur supporteur lors des matchs Burkina Faso - Cap Vert et Burkina Faso - Ethiopie.

" Je suis content et fier de cette double récompense qui prouve que notre travail est apprécié et bien suivi " se réjouit-il. Très sollicité pour des prises de vue à la CAN camerounaise, Amado Soré est un vrai ambassadeur du Burkina dans le pays de Paul Biya. Chaussure de cow-boy, tenue aux galons de l'armée nord-coréenne, un bonnet portant les trois calebasses constituent entre autres l'accoutrement de " combat " de la mascotte des Etalons. " Pour m'habiller, c'est compliqué.

Souvent je peux prendre 30 à 45 minutes pour le faire " relate-il. Couturier de formation, il avoue avoir lui-même confectionné son arsenal vestimentaire. Ni la chaleur et la lourdeur ne peuvent ébranler le moral de la mascotte burkinabè. Il informe même se sentir mieux dans ces habits. " Au contraire, alors que certains pensent que je souffre de la chaleur, moi je sens de la fraicheur " fait-il savoir.

Cette double distinction d'Amado Soré n'a pas surpris le président d'honneur de l'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE), Ablassé Yaméogo. Lui qui l'a connu à ses débuts, témoigne que c'est un passionné qui a toujours aimé ce qu'il fait. " Il n'est pas à sa première phase finale de CAN. Depuis qu'il participe aux CAN, il est toujours revenu avec au moins un titre de meilleur supporter " renseigne M. Yaméogo.

L'actuel président de cette association de supporters, Ousséni Tougouma, lui, voit au-delà d'Amado Soré, un clin d'œil fait à l'ensemble des supporters burkinabè présents à cette CAN à travers ces deux distinctions. " Au de-là de la fierté que j'ai pour Amado, je l'ai aussi à l'ensemble des supporters burkinabè à cette CAN qui se donnent corps et âme pour pousser l'équipe à la victoire " se satisfait Ousséni Tougouma.