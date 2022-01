Madagascar: Zone pépinières industrielles - Des réunions de concertation à Bongolava et Atsimo Andrefana

Le projet de mise en place des zones pépinières industrielles ou " Taninketsa Indostrialy" du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) entame ses premiers pas. Des réunions de concertation de ce projet se sont tenues dans les régions de Bongolava et Atsimo Andrefana la semaine dernière.

Et action. Après le lancement au mois d'octobre 2021, le projet du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) de mettre en place des zones pépinières industrielles ou " Taninketsaka Indostrialy " poursuit son chemin. Des actions préalables ont été menées par les directions régionales de MICC de Bongolava et d'Atsimo Andrefana la semaine dernière.

Une équipe technique du Centre Malgache de la canne et du Sucre (CMCS) a effectué une étude de faisabilité pour la mise en place d 'une sucrerie dans la commune rurale de Belobaka dans la région de Bongolava. " Les études se sont concentrés sur le fertilité de la terre en vue d'une extension de la culture de la canne à sucre, sur le lieu où on va implanter l'usine ainsi que la route ", selon l'explication du directeur régional de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation du Bongolava Liva Raherison.

Et d'ajouter que, " d'après les rapports des techniciens au niveau de la direction régionale de la MICC et du gouvernorat de Bongolava, avec les atouts dont dispose la commune de Belobaka, parmi lesquels de vastes terrains pour la culture de la canne à sucre et l'existence des trois barrages pour l'irrigation, on peut y implanter une sucrerie semi-industrielle". La région de Bongolava a actuellement une production annuelle de 4 500 à 6 000 tonnes de canne à sucre. Deux autres communes, à savoir Ankadinondry et Fenoarivobe, sont également concernées par le projet.

Par ailleurs, la Direction Régionale du MICC d'atsimo Andrefana a rencontré, samedi et dimanche derniers, des entrepreneurs de la ville de Toliara toujours dans le cadre de la mise en place de " Taninketsa Indostrilay ". " Outre la transformation du manioc en farine de haute qualité par la société M Mala Kass, la production de spiruline fait également partie de la réputation de Toliara, c'est pourquoi nous nous sommes rapprochés de la société Spirisud ", avance le directeur régional du MICC d'Atsimo-Andrefana. " Le Sud est aussi touché par la malnutrition, c'est pourquoi nous envisageons une production alimentaire à forte intensité énergétique ", poursuit-il.