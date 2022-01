Algérie: Des entretiens "riches et fructueux" entre le président Tebboune et son homologue égyptien

Le Caire — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mardi au Caire, que les entretiens qu'il a eus avec son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sissi étaient "riches et fructueux".

Lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le président égyptien à l'issue de leurs entretiens au Palais présidentiel du Caire, au deuxième jour de sa visite de travail et de fraternité en République arabe d'Egypte, le chef de l'Etat a déclaré que ces entretiens étaient "riches et fructueux et s'inscrivent dans le cadre des concertations permanentes et continues sur les relations bilatérales, et des efforts des deux pays pour le renforcement de la coopération arabe et africaine et la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans la région".

Il a ajouté avoir souligné avec son homologue égyptien la nécessité d"'oeuvrer ensemble à la préservation du rôle pionnier de l'Algérie et de l'Egypte en Afrique et dans la rive sud de la Méditerranée, et du rôle historique et géostratégique de la République arabe d'Egypte dans l'établissement de ponts de coopération pour nos frères arabes dans le continent asiatique".

Les entretiens ont également permis d'évoquer la coopération économique, notamment les échanges économiques et la facilitation de l'investissement entre les deux pays, a ajouté le président Tebboune.