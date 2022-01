Algérie: Visite du Président Tebboune en Egypte - Renforcement de la coopération et de l'action commune

Le Caire — La visite de travail et de fraternité effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lundi et mardi en République arabe d'Egypte a permis aux deux parties de souligner la nécessité d'une action commune aux niveaux arabe et africain et du renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique.

Lors de cette visite marquée par une activité intense, le Président Tebboune s'est entretenu en tête à tête avec son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, qui lui a réservé un accueil solennel au Palais présidentiel au Caire, reflétant la profondeur des relations historiques et fraternelles qui lient les deux pays et peuples frères.

Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforcement de la coopération bilatérale, la coordination et la concertation autour des questions d'intérêt commun.

Les entretiens se sont ensuite élargis aux délégations des deux pays qui ont passé en revue plusieurs questions liées à la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la culture, au partenariat bilatéral à travers la concrétisation de divers projets et l'échange d'expertise dans le domaine des startup et de l'économie de la connaissance, à la coopération diplomatique, à l'échange de visites et à la coordination continue.

A l'issue des entretiens au cours du deuxième jour de la visite, les deux présidents ont souligné la nécessité d'œuvrer ensemble à la préservation du rôle pionnier de l'Algérie et de l'Egypte en Afrique et dans la rive sud de la Méditerranée.

Le Président Tebboune a également déclaré que ces entretiens étaient "riches et fructueux et s'inscrivent dans le cadre des concertations permanentes et continues sur les relations bilatérales, et des efforts des deux pays pour le renforcement de la coopération arabe et africaine et la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans la région".

Les entretiens ont également permis d'évoquer la coopération économique, notamment les échanges économiques et la facilitation de l'investissement entre les deux pays, a ajouté le président Tebboune.

Après avoir formé le vœu d'"établir des passerelles de coopération et d'entente aux plans arabe et africain", le président de la République a souligné que ces entretiens étaient une opportunité pour évoquer "la dimension géopolitique régionale, africaine et arabe en particulier", affirmant qu'il s'agit là d'un "objectif renouvelé dans la stratégie de coopération algéro-égypto-africaine et algéro-égypto-arabe".

De son côté, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a salué "les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne dans le contexte des défis que connaît la région", ajoutant qu'il "a été convenu de l'intensification des efforts communs sur la scène africaine et de la poursuite de la coordination et de la coopération au niveau de l'Union africaine (UA) pour réaliser la prospérité et la stabilité en Afrique".

Au terme de la conférence de presse, le président égyptien a offert un déjeuner en l'honneur du Président Tebboune, en présence de la délégation qui l'accompagne et de hauts responsables égyptiens.

Le Président Tebboune donne son aval pour la réouverture du Centre culturel algérien en Egypte

Au premier jour de cette visite, le Président Tebboune a rencontré des représentants de la communauté nationale établie en Egypte et écouté leurs préoccupations, en donnant des instructions pour leur prise en charge.

A cette occasion, le président de la République a donné son accord pour la réouverture du Centre culturel algérien en Egypte, fermé depuis plus de 7 ans, précisant que les démarches pour la réouverture du centre devraient prendre "un ou deux mois".

Le chef de l'Etat a eu des échanges avec les membres de la Communauté nationale sur la politique de l'Etat visant à les associer au processus d'édification institutionnelle, mettant l'accent sur la priorité qu'il accorde à la Communauté nationale dans son programme d'action, en témoignent les dernières mesures prises lors de la Conférence nationale sur la diplomatie tenue récemment à Alger.

Affirmant suivre quotidiennement et avec intérêt la situation de la communauté nationale établie à l'étranger, le président de la République a salué "l'hospitalité et la fraternité" que voue le peuple égyptien frère à la communauté algérienne dans ce pays.

Les membres de la communauté établie en Egypte ont salué l'intérêt particulier que leur accorde le Président Tebboune pour la prise en charge de leurs préoccupations à travers des démarches pratiques et concrètes.

"Certains usurpent la culture et l'identité algériennes", ce qui nécessite la réouverture du Centre culturel pour préserver le patrimoine algérien riche, a lancé un des membres de la communauté algérienne établie en Egypte.