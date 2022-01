Madagascar: Solidarité - Appel du ministre Razafindravahy aux entreprises

Le pays traverse un moment difficile. Des milliers de compatriotes sont sinistrés. C'est l'occasion de leur venir en aide.

C'EST dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. Des milliers de Malgaches sont sinistrés à cause de l'inondation sans précédent qui sévit dans plusieurs régions en particulier à Analamanga. Conscient de la période difficile traversée par ces compatriotes, le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de l'industrie Edgard Razafindravahy a tout de suite lancé un appel aux entreprises et sociétés, en tant que responsable mais surtout en tant que raiamandreny.

" Devant la catastrophe qui frappe notre pays, il y a une tradition à laquelle nous sommes très attachés en pareille circonstance. Il s'agit de l'entraide et de la solidarité en cas de sinistre. Je lance ainsi un appel en tant que premier responsable du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, à mes amis capitaines d'industrie et de sociétés sans exception, de se donner la main et venir en aide à nos concitoyens victimes des inondations qui ont causé des dégâts matériels, l'abandon du foyer, la mort de proches " a-t-il souligné hier. Le ministre Razafindravahy a déjà remercié tous ceux qui ont fait un geste en faveur des sinistrés.

Toutes les aides quelle que soit leur nature sont acceptées seront distribuées en toute transparence aux sinistrés. Elles seront reçues à la grande salle du Micc à Ambohidahy et aux bureaux à Anosy.

Un bateau à Toamasina

Toujours dans le cadre de la préservation de l'intérêt de la population, le Micc continue sans relâche les efforts pour maintenir les prix des PPN au niveau des marchés et anticiper toute hausse des prix éventuelle.

Des contrôleurs de prix et une centaine de commissaires du commerce ont étoffé la cellule de crise mise en place récemment.

Les membres de vingt sept équipes de contrôleurs et de commissaires de commerce vont sillonner les marchés de Tana et ses périphéries pour contrôler les prix. " On emploie tous les moyens pour protéger les consommateurs. Le ministère n'hésitera pas à sévir contre les éventuels spéculateurs" prévient le ministre.

Le ravitaillement de la population en PPN, en particulier le Vary Tsinjo est bien organisé. Pour le riz un bateau avec une cargaison de 25.000 tonnes de riz est arrivé à Toamasina depuis le 22 janvier . Il n'y aura donc pas à priori aucune pénurie à craindre pour le Vatsy Tsinjo. Comme il s'agit d'un riz de luxe vendu à 500 ariary le kapoaka, il a la préférence de la majorité des consommateurs. Mais comme l'approvisionnement se fait directement avec les détaillants, il y en a assez pour tout monde en permanence. Tout est bien huilé à ce propos.