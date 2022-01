Burkina Faso: Rhume et toux - Ces recettes simples qui soulagent

Avec la fraîcheur et le vent qui souffle ces derniers temps, les maladies comme le rhume, la toux et les maux de gorge sont fréquentes aussi bien chez les enfants, les adultes que les personnes âgées. Carnet de santé vous propose quelques recettes de grand-mère pour soulager ces maux ainsi que des mesures d'hygiène à adopter pour limiter les contaminations.

Quand on est enrhumé ou qu'on tousse, ce qui est fréquent actuellement, en raison du temps qu'il fait, il convient de prendre des précautions pour ne pas contaminer les autres. Il faut, à cet effet, utiliser des mouchoirs pour se moucher. Et, après s'être mouché, les jeter à la poubelle puis se laver les mains. En gardant le même mouchoir dans la poche, les virus y restent. Il faut aussi éviter de se racler la gorge et de cracher dans la rue quand on est enrhumé.

Il faut nettoyer régulièrement les portes car quand on est enrhumé et qu'on attrape la poignée de la porte pour l'ouvrir ou la fermer, la personne qui touchera après la même poignée contractera le virus. En plus, il faut, si possible, éviter aux enfants la promiscuité comme dans les crèches et les écoles maternelles ; les protéger aussi avec des vêtements convenables et humidifier leurs voies respiratoires par l'introduction de beurre de karité dans les narines.

En matière de soins, il existe heureusement des remèdes naturels pour calmer ces maux. Mais si les symptômes persistent, il est nécessaire de consulter un médecin.

Le thym pour soigner le rhume

Le thym est la plante dédiée aux traitement des infections et du rhume en particulier. Faites-en une décoction, versez-la dans un bol ou un dispositif à inhalation et inhalez la vapeur d'eau. Efficace également en infusion. A boire en faisant infuser une demi-cuillérée à café de thym dans une grande tasse pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez prendre 4 à 5 tasses dans la journée en y ajoutant du sucre ou une cuillerée à café de miel.

La cannelle soulage les maux de gorge

La cannelle soulage et limite l'infection. Vous pouvez l'utiliser en poudre dans la compote au dessert ou dans la tisane le soir.

Une cuillerée à café de cannelle en poudre + une cuillerée à café de miel + quelques gouttes de citron pour obtenir une pâte, à suçoter deux fois par jour.

Le miel pour calmer une toux sèche ou nocturne

Grâce à ses propriétés hydratantes et cicatrisantes, ses vertus antiseptiques aident à combattre le virus à l'origine du rhume et favorisent la guérison. Le miel calme particulièrement la toux sèche. Prendre une à deux cuillerées à café avant de se coucher.

Sirop de clous de girofle contre la toux grasse

Mélangez cinq ou six clous de girofle avec une tasse de miel. Laissez la préparation reposer au réfrigérateur toute la nuit. Le lendemain matin, retirez les clous. Prenez une cuillerée à thé ou à soupe de ce miel au besoin. Le clou de girofle apaise la douleur tandis que le miel calme les tissus enflammés de la gorge.

Si vous êtes un peu gêné pour respirer, inhalez simplement de la vapeur d'eau, qui réhydrate les tissus enflammés, soulage et facilite la respiration.

Le citron

Il est, quant à lui, reconnu pour ses vertus anti-infectieuses et pour son renforcement du système immunitaire. Grâce aux vitamines C contenues dans cet aliment, le corps aura plus d'énergie pour combattre un rhume inépuisable. Parmi les recettes de grand-mère, on trouve souvent la préconisation de prendre un demi-citron dans un verre d'eau (température ambiante).

Des boissons au gingembre

Rien de mieux qu'une bonne tisane pour combattre le rhume ! Les infusions sont, en ce sens, les meilleurs alliées et il y en a de toute sortes : l'infusion de citron, l'infusion de gingembre, l'infusion d'eucalyptus, l'infusion de laurier, l'infusion de lavande ou encore les infusions avec du thym. De même, l'oignon peut aussi être utilisé en infusion pour faire profiter de ses vertus aux enfants.

Dans une casserole, versez une demi-tasse d'eau et deux cuillerées à soupe de vinaigre de cidre. Ajoutez une pincée de sel. Faites réchauffer à feu moyen, laissez refroidir et utilisez cette préparation en gargarisme plusieurs fois par jour.

L'oignon

Il est antiseptique et anti-infectieux. On l'utilise depuis très longtemps pour lutter contre les rhumes et les grippes notamment. Autant chez les adultes que les enfants.

Comment cela marche ? Eh ! bien, l'oignon contient des éléments soufrés, qui stimulent les sécrétions. Cela permet, dans le cas du rhume, de décongestionner le nez bouché. Pour éviter à votre enfant d'avoir le nez bouché toute la nuit et donc de passer une nuit terrible, de nombreuses recettes de grand-mère préconisent de mettre des rondelles d'oignon cru sur la table de nuit, d'en croquer avant de s'endormir ou de découper un oignon en deux et de les mettre sous le lit.