Maroc: Casablanca-Settat - Rencontre de concertation sur les aspects économiques de développement des projets et orientations territoriaux

Casablanca — Le Président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz a présidé, mardi au siège de la région, une rencontre de concertation consacrée à l'examen des aspects économiques de développement des projets et orientations territoriaux, et ce dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire de la région Casablanca-Settat.

Cette rencontre a été marquée par la participation et les interventions des acteurs institutionnels et économiques concernés, des membres du conseil de la région, des élus et du bureau d'études chargé de l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire, notamment les cadres régionaux du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), de l'Agence Nationale des Ports (ANP), de l'Office de développement de la coopération (ODCO), indique un communiqué du Conseil de la région de Casablanca-Settat.