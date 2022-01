Maroc: INDH - Dar Taliba d'Al Attaouia, un fleuron des efforts en faveur d'une scolarisation réussie de la fille rurale

El Kelaâ Des Sraghna — Dar Taliba (Maison de l'Etudiante) d'Al Attaouia relevant de la province d'El Kelaâ des Sraghna se veut un fleuron des efforts déployés à l'échelle provinciale, à la faveur de la promotion et de la garantie d'une scolarisation réussie de la fille rurale.

Cet établissement d'accueil et d'hébergement, fruit d'un partenariat entre plusieurs intervenants, à savoir la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la commune d'Al Attaouia, l'Entraide Nationale, la province d'El Kelaâ des Sraghna et des bienfaiteurs, se veut l'illustration dans les faits, de cette synergie positive destinée, in fine, à lutter contre le décrochage scolaire et à encourager les bénéficiaires à persévérer sur la voie de l'excellence et du succès scolaire.

D'une capacité d'accueil totale de 120 pensionnaires, cette structure située au lycée Rahali El Farouk, et qui avait ouvert ses portes en 2007, assure l'accueil, l'hébergement, la restauration, l'accompagnement social, l'assistance médicale et paramédicale, le suivi scolaire et l'appui psychologique, outre l'animation sociale.

Une tournée effectuée par une équipe M24, la chaîne de la télévision en continu de la MAP, à travers les différentes dépendances de Dar Taliba d'Al Attaouia, a permis de constater de visu, les efforts inlassables déployés au niveau de cette structure, en vue d'une meilleure prise en charge des pensionnaires, notamment leur accompagnement pour poursuivre leurs études dans de meilleures conditions.

"L'INDH a engendré un effet positif en termes de lutte contre la déperdition scolaire au niveau d'Al Attaouia, notamment en ce qui concernes les communes rurales avoisinantes, en ce sens qu'elle accueille nombre de pensionnaires issues de ces zones reculées", s'est félicité M. Rachid Boucetta, directeur de Dar Taliba, dans une déclaration à M24.

Et de poursuivre que l'Initiative à jouer aussi au niveau de cette structure un rôle moteur en ce qui concerne l'équipement, la gestion et la fédération des efforts de l'ensemble des partenaires qui demeurent engagés pour lutter contre le décrochage scolaire dans la région, faisant observer que cette institution à vocation sociale, solidaire et éducative a permis aussi à nombre de pensionnaires d'exceller dans leur parcours scolaire et d'obtenir de meilleurs résultats.

"Dar Taliba qui réunit toutes les conditions nécessaires à un accueil et un hébergement de qualité pour les bénéficiaires, accueille actuellement 56 bénéficiaires âgées entre 12 et 18 ans, soit 50% de sa capacité totale et en raison du contexte difficile marqué par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, des mesures préventives strictes sont adoptées au sein de cet établissement", a rappelé M. Boucetta en guise de conclusion.

Selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la province d'El Kelaâ des Sraghna, la province compte un total de 23 Dour Talib et Taliba assurant une série de prestations au profit des bénéficiaires, à savoir l'accueil, l'hébergement, la restauration et le suivi scolaire.

Profitant à un total de 1.494 pensionnaires, ces établissements constituent le fruit d'un partenariat agissant entre l'INDH, la Direction provinciale de l'Education, du Préscolaire et des Sports, l'Entraide Nationale, les collectivités territoriales et les associations chargées de la gestion.

Ces structures se fixent pour objectifs majeurs de lutter contre la déperdition scolaire et d'améliorer en permanence les conditions de prise en charge des bénéficiaires.