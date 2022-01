Togo: Le MMLK tient toujours à la lumière sur les dossiers CAN 2013 et Route Lomé-Vogan

Le Mouvement du Pasteur Edoh Komi reste toujours tenace sur les dossiers de corruption soupçonnées pour la participation togolaise à la CAN 2013, et aussi sur la construction de la route Lomé-Vogan.

Voici ce que le MMLK a écrit...

LE MMLK DEMANDE AU GOUVERNEMENT DE RENFORCER LES POUVOIRS DE HAPPLUCIA EN MATIÈRE DE RÉPRESSION DES ACTES DE CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILÉES

Les Togolais se rappellent des cas de corruption qui ont agité la société Togolaise ces dernières années. La société civile, les médias et les acteurs politiques en étaient vraiment préoccupés et attendent une suite compte tenu de la gravité des faits de corruption incriminés. Même si la suite de ces dossiers est impatiemment attendue par les Togolais , il est intéressant de reconnaître que les dénonciations et les appels à la manifestation de la vérité ont poussé la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ( HAPPLUCIA) à les instruire et à les transmettre avec discernement aux autorités judiciaires selon le contenu de son cahier de charges conformément à *la loi No 2015 - 006 du 28 juillet 2015 à l'article 3 .Selon cet article à l'alinéa 3 , la haute autorité peut recueillir toutes informations relatives à des faits de corruption ou d'autres infractions assimilées et les transmettre avec discernement aux autorités judiciaires compétentes en veillant au respect de la présomption d'innocence....* Depuis la transmission de ces dossiers ( les deux premiers le 4 novembre 2019 et le troisième le 6 mai 2020) aux autorités judiciaires notamment le procureur de la République, c'est le Black Out total sans aucune suite jusqu'à présent.

Malheureusement, l'on constate que le débat sur ces dossiers semble être rangé dans les oubliettes comme si cette page est tournée.

Pour le Mouvement Martin Luther King, les faits allégués dans ces dossiers ont une portée nationale et le peuple a besoin d'être éclairé et situé des responsabilités . C'est dans cette optique le MMLK à travers cette présente publication , appelle les autorités judiciaires à enclencher l'examen de ces dossiers .

Par ailleurs , le MMLK demande au gouvernement de renforcer les pouvoirs de la Haute autorité en matière de répression des actes de corruption et d'infractions assimilées.