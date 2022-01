Maroc: M. Hassan Naciri présente ses lettres de créance au Président Macky Sall

Dakar — Le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, a reçu, mardi au Palais présidentiel à Dakar, M. Hassan Naciri qui lui a remis ses lettres de créance l'accréditant en qualité d'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Sénégal.

Lors de cette audience, qui s'est déroulée dans un "climat empreint d'une extrême cordialité", le Président Macky Sall a chargé l'ambassadeur du Royaume du Maroc de transmettre ses salutations fraternelles à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en soulignant sa volonté de consolider davantage les relations bilatérales sur tous les plans, a dit le diplomate marocain dans une déclaration à la MAP.

M. Macky Sall a, à cet égard, mis en avant la relation "toute particulière" existant entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc et a fait part de sa haute appréciation des efforts menés par Sa Majesté le Roi sur la voie de la modernisation et de l'émergence du pays, a indiqué M. Naciri, relevant que le Chef de l'Etat sénégalais a mis l'accent sur l'importance des concertations régulières entre les deux pays, à l'aune des échéances continentales et internationales et souligné la nécessité de poursuivre les efforts en matière des partenariats économiques, mutuellement bénéfiques et de les renforcer et les densifier.

Cette audience s'est déroulée en présence de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Mme Aïssata Tall Sall et des proches collaborateurs du Président de la République.

A l'issue de cette audience, l'Ambassade du Maroc a organisé, mardi à la résidence de l'ambassadeur, une réception à laquelle ont été conviés les membres de la représentation diplomatique, des représentants de la communauté marocaine établie au Sénégal, ainsi que le directeur Afrique-Union africaine au ministère sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et des représentants du Protocole de la Présidence sénégalaise.