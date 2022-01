Burkina Faso: Etalons - "Bertrand, il faut l'aimer et l'encourager " (Dagba Raymond Papy)

Critiqués depuis le début de cette CAN, les Étalons ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale en battant hier le Gabon lors de la séance des tirs au but. Malgré cet exploit, nombreux sont ceux qui pensent qu'ils doivent améliorer davantage leur jeu. Dagba Raymond Papy, président de la Commission de la normalisation et de la relève au sein du Comité exécutif de la Fédération burkinabè de football, a bien voulu nous donner son avis sur la prestation et l'avenir des Étalons le lundi 24 janvier 2022.

Comment avez-vous trouvé la prestation des Étalons contre les Panthères du Gabon ?

Tout d'abord, je félicite les Étalons du Burkina pour cet exploit. Dans une compétition comme celle-ci, le plus important, c'est la qualification. Le souci de notre équipe, c'est qu'il n'y a pas trop beaucoup dans notre jeu. On ne sent pas une équipe préparée pour une grande compétition avec une réelle envie de gagner.

Notre défense n'est pas aussi solide. Nous avons encaissé à toutes les rencontres sauf contre Le Cap-Vert, avec beaucoup de largesses défensives.

Le niveau de notre football laisse à désirer, cela est dû peut-être au fait que le sélectionneur Malo n'a pas eu le temps d'asseoir son équipe avec une bonne philosophie du jeu.

Que pouvons-nous retenir du 11 de départ de Kamou Malo ?

Le sélectionneur est le seul responsable de son effectif, il établit son classement en fonction de l'enjeu et de la forme de ses joueurs. On peut néanmoins discuter certains de ses choix. Mais la qualification lui donne raison.

Ayant mené 1-0 et à 11 contre 10, les hommes de Kamou Malo se sont qualifiés à l'issue des tirs au but. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché ?

À mon humble avis, dès le début de la compétition, j'ai constaté un déficit physique au niveau des joueurs. Si vous analysez très bien nos matchs vous remarquerez que nous peinons beaucoup en 2e période, nous finissons difficilement nos matchs. Sinon comment comprendre qu'une équipe qui joue à 11 contre 10 soit dominée dans le jeu et se fasse rattraper au score?

Comment, contre le Gabon, avez-vous trouvé Bertrand Traoré, critiqué depuis le début de la compétition?

Les gens sont très sévères avec ce fabuleux joueur. Analysez son jeu. Combien de ballons Bertrand a touchés ? le nombre de passes qu'il a effectuées ? C'est le joueur qui crée le plus d'occasions dans le camp adverse. Nous n'avons pas un joueur de cette trempe dans notre effectif. il faut l'aimer et l'encourager. c'est notre meilleur joueur.

Quel joueur du côté des Étalons vous a le plus impressionné ?

Blaty Touré. Sur le terrain, c'est un grand travailleur dans l'ombre.

Au regard des multiples occasions non concrétisées contre le Gabon, est-ce qu'il ne manque pas à l'équipe un finisseur fin comme Moumouni Dagano ?

C'est sûr qu'on a besoin d'un grand finisseur, mais il faut d'abord produire un jeu offensif. Ce qui n'est pas l'habitude de notre équipe

Selon vous quel attaquant pourrait avoir le profil d'un renard de surface ?

En équipe nationale on n'invente pas. Un grand buteur on le constate lors des matchs par son efficacité et son réalisme.

Que doivent faire Kamou Malo et ses hommes pour relever le niveau ?

Ce qu'il faut, c'est réduire le déficit physique, c'est-à-dire ne pas subir le jeu tunisien. Techniquement, ils ont de très bons joueurs capables de faire la différence et de défendre ensemble en un bloc solide pour procéder ensuite par des contres rapides.

Que pensez-vous des Tunisiens, les prochains adversaires des Étalons ?

La Tunisie est une grande nation de football avec une grande équipe habituée de ces compétitions. Elle est arrivée à cette CAN avec un problème sanitaire énorme l'empêchant d'étaler la plénitude de ses capacité; c'est une équipe très solide défensivement avec des joueurs très talentueux offensivement comme Whabi Khazri et Youssef Msakni.

Selon vous, est-ce que le Burkina Faso réussira à franchir les quarts de finale?

On verra. Nous souhaitons de tout coeur que le Burkina se qualifie pour la demi-finale. J'aurais aimé une grande implication de la Direction technique nationale (DTN) dans la préparation avant la CAN. Une grande compétition mérite une synergie de toutes les intelligences, et la DTN doit être le cerveau de toutes les sélections.

Quelles sont vos prévisions pour la suite de la compétition ?

Je pense que les équipes du Nord peuvent remporter ce tournoi. Mais la Côte d'ivoire et le Cameroun auront leur chance également.