Cote d'Ivoire: Le taux de croissance économique estimé à 6,5% en 2021

La " bonne résilience " de l'économie ivoirienne face à la pandémie de la Covid-19 a été mise en exergue avec notamment un taux de croissance de 2% en 2020 contre 6,2% en 2019. A l'occasion de la 4ème édition des Rencontres du marché des titres publics (Remtp) organisée par l'Umoa-Titres du 25 au 27 janvier, le directeur général du trésor et de la comptabilité publique Konan Jacques ASSAHORE a indiqué que le taux de croissance de l'économie ivoirienne est projeté à 6,5% en 2021.

D'après M. ASSAHORE, cette performance a été possible grâce aux efforts combinés du gouvernement, des bailleurs de fonds et des investisseurs institutionnels. Il a indiqué, également, qu'au niveau international, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao et d'anacarde avec respectivement 2,3 millions de tonnes et 1,0 de tonne par an.

Au niveau de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), le directeur général du trésor et de la comptabilité publique de la Côte d'Ivoire souligne que son pays reste la première économie et représente 40% du Produit intérieur brut (Pib) pour un marché de 120 millions d'habitants.

Concernant la zone Cedeao (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest), il confie que la côte d'Ivoire est la troisième économie avec 9% du Pib après le Nigéria (65%) et le Ghana (10%), pour un marché de 380 millions d'habitants.

Par ailleurs, Konan Jacques ASSAHORE souligne qu'en termes de notation financière, la Côte d'Ivoire continue d'enregistrer des améliorations. En effet, il fait savoir que son pays est le deuxième le mieux noté par S&P en Afrique subsaharienne, après le Botswana (BBB+) et au même niveau que l'Afrique du Sud (BB-). Aussi, rappelle-t-il, l'agence Fitch a rehaussé la notation de la Côte d'Ivoire à BB- contre B+ perspective positive la classant ainsi 2ème pays d'Afrique subsaharienne le mieux noté.