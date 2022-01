Sénégal: Préparation médicale - Début d'un exercice entre les armées sénégalaises et américaines

Les armées américaine et sénégalaise ont débuté un exercice de formation de trois semaines à l'Hôpital militaire de Ouakam pour renforcer les capacités et la préparation médicale des professionnels de la santé militaire.

Selon un communiqué de presse, il s'agit du premier d'une série d'exercices de préparation médicale en Afrique prévue en 2022 par le Setaf-AF (U.S. Army Southern European Task Force pour l'Afrique). Setaf-AF coordonne chaque Medrex avec les militaires africains et les professionnels de la santé militaire américaine. Au Sénégal, Setaf-AF organise le Medrex pour la 44ème Brigade médicale de Fort Bragg, NC et les Forces armées sénégalaises.

"Les Medrex permettent au personnel médical des armées sénégalaises et américaines de partager des procédures médicales, de collaborer sur des

intérêts communs, et de renforcer leurs capacités de traitement. L'exercice expose les participants à différentes méthodes de procédures médicales, et in fine améliore la capacité de chaque participant à évaluer et fournir des soins ", lit-on dans le communiqué.

Les participants offriront aux patients des services médicaux allant de consultations de routine aux interventions chirurgicales générales et spécialisées.

Ces exercices de préparation médicale, précise-t-on sont très demandés par les armées africaines et les entités médicales de l'armée américaine. En définitive, ces exercices consistent à faciliter un changement pour les militaires qui méritent les meilleurs soins médicaux possibles.

L'équipe de l'armée américaine et leurs homologues sénégalais vont fournir une large gamme de services médicaux à l'Hôpital militaire de Ouakam de Dakar pendant cet exercice de 19 jours.