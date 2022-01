Guinée: Lourdes condamnations après les violences intercommunautaires de décembre 2020

En Guinée forestière, le tribunal de Nzérékoré a condamné, ce mardi 25 janvier, à de lourdes peines trois personnes impliquées dans des affrontements communautaires survenus les 26 et 27 décembre 2020 à Macenta et qui avaient fait au moins une vingtaine de morts. Des querelles autour du patrimoine historique de Macenta avaient déclenché ces violences. Au total, une soixantaine de personnes étaient jugées : 17 personnes, en fuite ont été condamnées à la perpétuité. Une personne a été reconnue coupable d'assassinat et écope de trente ans de prison. Deux autres prévenus ont été condamnés à quinze ans de prison pour tentative de meurtre et 34 autres prévenus ont été acquittés.

Il faut se réjouir enfin que ce dossier intercommunautaire ait pris fin. Nous pensons qu'à travers cette décision de justice, l'église sera replacée au centre du village et que chacun à Macenta sera à la position qu'il doit occuper, sa position historique. Il n'y a pas de raison qu'un des fils de Macenta construise le mausolée des patriarches, sa maison et que d'autres s'opposent à l'inauguration de ces maisons historiques. Ça, c'est du jamais vu et c'est cette opposition qui a entraîné les violences et les morts d'hommes. C'est vraiment triste. Ces nombreuses victimes auront droit à des funérailles dignes de ce nom. Et plus jamais ça à Macenta.

Me Salifou Béavogui, l'avocat de la défense