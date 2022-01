Afrique: CAN 2021 / Avant Civ#Egypte - Danho Paulin mobilise les "Eléphants supporters"

Le Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie Sportive, Danho Paulin a échangé, le mardi 25 janvier 2022 au Village CAN des Eléphants à Douala-Bonapriso, avec les animateurs du Comité national de soutien aux Eléphants (CNSE). Le ministre Danho Paulin a mobilisé "les Eléphants supporters à quelques heures de la rencontre entre la Côte d 'Ivoire et l'Egypte.

Cette rencontre intervient après celle entre le ministre Danho Paulin et les journalistes et médias ivoiriens et ce avant la rencontre capitale entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte. Le ministre a tenu à galvaniser les animateurs pour donner de la voix, ce mercredi 25 janvier au Stade Japoma de Douala. "Nous abordons la phase à élimination directe, nos joueurs sont gonflés à bloc, je compte donc sur votre détermination", a lancé le ministre.

Adonis Kouadio, président du CNSE exprime sa gratitude au ministre Danho Paulin

Le ministre a félicité le CNSE pour le travail déjà abattu pour pousser notre équipe nationale . Ce qui leur a déjà valu 3 récompenses de "meilleur supporter" pour nos 3 matches. Il les a exhortés à donner encore plus car "nous abordons une phrase capitale".

Adonis Kouadio, président du CNSE a fait la promesse de faire plus et mieux que lors des précédentes rencontres des Éléphants. Il a exprimé sa gratitude au ministre pour son implication personnelle dans leur prise en charge en terre camerounaise.