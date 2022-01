Afrique: Indice de la perception de la corruption - Madagascar est à la 147e place sur 180

Transparency International a dévoilé hier les résultats de l'Indice mondial de perception de la corruption pour l'année 2021 : 26 sur 100, c'est la note récoltée par Madagascar. Ce score, bien que supérieur d'un point au résultat de l'an dernier, " n'a rien de réjouissant " a prévenu l'organisateur. Malgré de petites avancées, les nombreuses affaires de détournements d'argent public, l'absence de poursuite pénale efficace, la recrudescence des trafics et l'agressivité à peine voilée du pouvoir envers la société civile sont autant de facteurs qui ont conduit à ce résultat.

Cette 147e place sur 180 pays est le résultat de la notation de sept organismes internationaux indépendants. Varieties of Democracy, celui en charge d'évaluer la perception de la démocratie, a abaissé sa note de cinq points par rapport à celle de l'an dernier.

" La presse a été muselée "

Un fait loin d'être anodin, explique Ketakandriana Rafitoson, la directrice exécutive de Transparency International Initiative Madagascar : " Ça marque le fait qu'il y a eu des restrictions de libertés fondamentales à Madagascar, sous prétexte du Covid-19 et d'état d'urgence sanitaire. La presse a été muselée : une journaliste a été emprisonnée pour avoir critiqué l'État. Il y a eu une censure à peine déguisée sur les médias : les appels téléphoniques en direct à la radio ont été supprimés pour éviter toute polémique, etc. Ça veut aussi dire qu'il y a eu une atteinte à la démocratie, une démocratie déjà faible ici. Mauvaise gouvernance, manque transparence, manque d'intégrité, plus les restrictions des libertés fondamentales, tout ça, ça forme un tableau sombre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas avancé. On est resté au même niveau, 25 ou 26 points, c'est à peu près la même chose, on est toujours parmi les mauvais élèves de l'IPC et en-dessous de la moyenne régionale qui est de 33/100 pour l'Afrique subsaharienne. "

La société civile alerte également sur la réticence des autorités à doter le pays d'une loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme et les lanceurs d'alerte, malgré des discussions engagées depuis plusieurs années.

" L'État ne veut pas entendre parler des lanceurs d'alerte "

" C'est un ping-pong avec le ministère de la Justice depuis 2018. On a l'impression que l'État ne veut pas entendre parler des lanceurs d'alerte. Vous pensez bien que si personne ne dénonçait les cas de corruptions, rien ne se passerait et les faits sont là pour le prouver. Les lanceurs d'alerte sont quasiment systématiquement persécutés par la police, la gendarmerie, les autorités, la justice. Ce sont ceux qui sonnent l'alerte qui vont en prison et pas le contraire. Cette tendance nous inquiète. On verse manifestement vers une sorte d'autoritarisme qui fait peur ", explique Ketakandriana Rafitoson.

Comme un signe, ce mardi, le lanceur d'alerte qui avait dénoncé en avril dernier des détournements de fonds au sein du ministère de la Santé était une nouvelle fois appelé à comparaitre devant le tribunal. Accusé, cette fois par la gendarmerie nationale d'outrages. L'audience a été renvoyée au 1er mars.