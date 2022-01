Malawi/Cameroun: Mario Marinica - " Je suis très fier de mes garçons et nous allons continuer par travailler "

Battue au forceps par le Maroc (1-2), la sélection malawite quitte la CAN 2021 au stade des huitièmes de finale. Malgré cette élimination, le sélectionneur des Flammes, Mario Marinica retient des points positifs. Le technicien roumain s'est confié au micro de la journaliste, Dounia MESLI.

Journaliste - Vos sentiments après cette défaite contre le Maroc.

C'était un match très difficile pour nous. Nous sommes restés avec notre plan de jeu qui n'a malheureusement pas fonctionné même si nous avons essayé d'exploiter quelques faiblesses du Maroc. Pour moi, c'est la meilleure équipe de cette CAN et ils ont encore confirmé ce soir qu'ils ont de très bons joueurs. Néanmoins je suis très fier de mes garçons et nous allons continuer par travailler.

Journaliste - Un mot sur le coup franc fantastique de Gabadinho Mhango. D'ailleurs le prénom Gabadinho est-il un surnom brésilien ?

Non, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un joueur fantastique. Et comme les autres, il a montré son talent et sa résilience. Gaba est un joueur essentiel pour nous et il le prouve lors des grands matchs.

Journaliste - Quelle était votre réaction après le but de Gabadinho récompensait-il votre belle entame de match ?

Ça paraît comme une surprise, mais ça faisait partie de notre plan de jeu (le pressing haut, ndlr et les frappes lointaines, ndlr).