Maroc/Malawi: CAN 2021 - Vahid Halilhodzic (Maroc) - " L'essentiel c'est qu'on a gagné aujourd'hui "

Le Maroc s'est offert ce mardi le Malawi (2-1) en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021). Savourant la qualification de son équipe pour les quarts de finales, Vahid Halilhodzic, le sélectionneur du Maroc est revenu sur plusieurs aspects du match de son équipe en conférence de presse.

Journaliste- Quels sont les enseignements que vous pouvez tirer après ce match que vous avez remporté ?

Ce n'était pas un match facile, Après le but fantastique que le Malawi a marqué, je pense que nous avons fait une superbe première période. Si on était plus efficace on pouvait marquer au moins 3 buts dans cette première période. Et le but de Youssef En Nesyri est venu nous sauver. J'étais quand même confiant puisque à la mi-temps, j'ai demandé à mes joueurs de continuer dans ce sens, de rester concentrés et sérieux et de mettre la pression et on va inscrire un second but. Ce n'était pas facile. Vous savez depuis 2004, la sélection marocaine est en difficulté mais maintenant on est contents de ce qu'on a réalisé aujourd'hui et on va poursuivre l'aventure.

Journaliste - Est-ce que vous ne trouvez pas que cette équipe marocaine, quand elle est en difficulté elle joue bien ? Il y a toujours un manque de concrétisation des occasions devant le but, est-ce que vous travaillez pour vous améliorer sur ce point ?

Vous savez, quand vous créez autant d'occasions ça voudrait dire que l'équipe a un bon fond de jeu. Notre jeu est basé sur un collectif bien huilé mais il y a du déchet dans le dernier geste, dans l'avant dernière passe, dans la finition, un peu de précipitation. Mais l'essentiel, c'est qu'on a gagné aujourd'hui. J'espère que prochainement ils seront beaucoup plus efficaces.

Journaliste - Que pensez-vous de l'état de vos attaquants ?

Je suis très content du but que Youssef El-Nesyri a marqué, surtout qu'il a passé des moments difficiles à cause de ses blessures et de sa positivité à la Covid-19 comme Ayoub El Kaabi et Ryan Mmae. Je suis très heureux du but magnifique qu'Achraf Hakimi à mis. Chez nous, tout le monde peut marquer pratiquement. Et ça c'est notre force. Encore une fois, on ne fait pas beaucoup de bruit sur l'équipe du Maroc et on va avancer petit à petit et pourquoi pas aller jusqu'au bout.

Journaliste - La fois dernière Ayoub El Kaabi a manqué d'efficacité, mais aujourd'hui vous l'avez encore fait rentrer, est-ce qu'il méritait vraiment votre confiance ?

C'est un joueur qui était à la Coupe du Monde avec le Maroc. Il était très efficace. Je pense qu'il a déjà fait ses preuves avec la sélection et il va retrouver la confiance. Il ne mérite pas des critiques. Je suis certain qu'il va retrouver toute son efficacité.

Journaliste - Est ce que vous pensez disposez enfin d'un groupe qui puisse permettre au Maroc d'arrivé au bout de la compétition après 46 ans de disette ?

Je sais que tous les Marocains aiment ça. Et ça me ferait plaisir de leur offrir ça. Nous avons pas mal de qualités. Certes, il nous manque un peu d'expérience mais après chaque match on est plus forts. On prend confiance. Beaucoup de variations dans notre jeu, des petites combinaisons au sol, le jeu long. Aujourd'hui on a peut-être franchi un palier supplémentaire et nous allons continuer par bosser pour aller jusqu'au bout.

Journaliste - Comment analysez-vous la performance d'Achraf Hakimi ?

Ce garçon, il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste avec Trent Alexander Arnold. Il était critiqué avant par la presse marocaine et je lui ai demandé de prendre beaucoup plus de responsabilités au sein de l'équipe. Il a 22 ans et je pense qu'il va gagner encore plus en maturité. Pour l'équipe,, c'est un garçon très important.