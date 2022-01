Madagascar: Musique - Basta Lion feat Brasco bientôt

Basta Lion vise l'international, d'ailleurs il répète ce mot dans ses morceaux. Actuellement en France, le prince du Dancehall malgache réalise un projet ambitieux, un featuring avec le rappeur guadeloupéen Brasco.

C'est un grand pas pour l'artiste malgache et son label NB production. Le rêve de Basta Lion commence à se réaliser, après avoir fait un feat avec Wawa, son chanteur préféré, Basta enchaîne des featurings avec les grosses pointures de Madagascar. Désormais, il franchit la frontière malgache et effectue un duo avec un artiste étranger. Le titre n'est pas encore dévoilé, mais la bande-annonce du clip à été diffusée sur la page de NB production.

Ils trempent leurs plumes dans la même encre. En effet, Brasco et Basta Lion ont un point commun, la vie dans le ghetto. Certes, l'artiste malgache n'a pas encore raconté comment ils se sont rencontrés, mais en regardant la biographie des deux hommes, il est possible de distinguer une certaine similarité. C'est un sac sur le dos, son passé en tête et des textes dancehall plein la bouche que Brasco arrive en France après avoir passé son enfance en Guadeloupe. Au contact d'un " ancien " de la MJC locale, il apprend les bases du rap et décide de se consacrer pleinement à cette discipline. Coup de foudre. Il multiplie les apparitions sur différents projets et forme avec deux autres mc's le groupe Apothéose. Ensemble, ils sortent trois maxis et participent à de nombreuses mixtapes.

Rapidement, le buzz grandit pour Brasco qui marque ceux qui l'écoutent de son empreinte vocale inimitable. Animé par une soif de réussite toujours plus grande, il poursuit seul son chemin mais cela ne suffit pas... Brasco connaît la rue, peut-être trop bien même. Il la vit, la raconte et y dort... Le même sac toujours sur le dos, les soucis en tête et les dents serrées... En 2005, il rencontre Mark, ex-directeur des programmes de Générations 88.2 et fondateur du label Bombattak Recordz. Le déclic. Brasco enregistre " Ca s'croit tout permis " pour la mixtape Original Bombattak Freestyles et plusieurs titres pour la compilation Original Bombattak Vol.2. Séduit par l'originalité et le potentiel incroyable de Brasco, Mark décide d'en faire la première signature de son label.

En 2006, Brasco fait sa première apparition grand public sur le titre À armes égales, générique de fin du film "300" devenu un véritable hymne générationnel. Premier succès. Le sac à dos au placard, l'espoir d'un avenir meilleur en tête et toujours la même authenticité aux lèvres, Brasco se consacre aujourd'hui à la préparation de son premier album solo. Mêlant le rap et le chant, il peint sa réalité en s'inspirant de ses racines et de son vécu dans les rues de Paris. Vagabond il nous fait voyager dans ses souvenirs, ses soucis, ses espoirs pour décrire le monde qui l'entoure avec humour.